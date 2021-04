Carey Price n’a pas participé à l’entraînement du Canadien de Montréal à Edmonton, mardi, un jour après avoir subi une blessure au haut du corps lors de la défaite de 4-1 du Tricolore face aux Oilers.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Price s’est blessé à la première période, quand l’attaquant des Oilers, Alex Chiasson, a commis de l’obstruction à son endroit. Le geste de Chiasson a mené à l’annulation d’un but de Connor McDavid à la suite d’une révision vidéo.

Le gardien étoile du Canadien a terminé la première période, mais Jake Allen a pris la relève après l’entracte.

Price en était à un deuxième départ consécutif après avoir raté six matchs en vertu d’une blessure au bas du corps.

Allen et Cayden Primeau étaient les deux gardiens à l’entraînement, mardi.

De son côté, Jonathan Drouin a été muté au sein du quatrième trio à la gauche d’Eric Staal et de Corey Perry, tandis qu’Artturi Lehkonen s’est retrouvé en compagnie de Jesperi Kotkaniemi et Paul Byron sur la troisième unité.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Jonathan Drouin

Le défenseur Jon Merrill, acquis des Red Wings de Detroit le 11 avril, a participé à un premier entraînement après avoir complété sa quarantaine obligatoire de sept jours à son arrivée au pays. Il a hérité du poste de Brett Kulak à la droite d’Alexander Romanov.

Le Canadien a perdu cinq de ses sept derniers matchs. Il occupe toujours le quatrième rang de la section Nord avec six points d’avance et deux matchs en main devant les Flames de Calgary. Pour leur part, les Canucks de Vancouver accusent un retard de 10 points sur le Tricolore et ont cinq matchs en main.

La troupe de Dominique Ducharme a rendez-vous avec les Oilers mercredi. Elle jouera ensuite trois matchs d’affilée face aux Flames, à Calgary.