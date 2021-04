Le Canadien a craqué en troisième période, lundi soir au Rogers Place, en plus de perdre les services de son gardien étoile.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Les Oilers d’Edmonton ont marqué quatre buts lors du dernier tiers et ils ont défait le Tricolore 4-1.

Le gardien Carey Price n’est pas ressorti du vestiaire après le premier entracte. Le Canadien n’a pas immédiatement fourni de détails concernant les raisons de son absence.

Price en était à un deuxième départ consécutif après avoir raté six rencontres en raison d’une blessure au bas du corps.

Jake Allen a pris la relève avec brio avant de finalement voir les Oilers ouvrir la machine lors du dernier tiers.

Connor McDavid a récolté un but et deux aides, Jesse Puljujarvi, un but et une aide, tandis qu’Ethan Bear et Devin Shore ont aussi marqué pour les Oilers (27-15-2). Mike Smith a repoussé 22 tirs.

Eric Staal a inscrit l’unique but du Canadien (19-15-9). Price a stoppé sept lancers et Allen, 25.

Le Canadien avait limité McDavid à deux aides lors de ses cinq premiers duels contre les Oilers. Le meilleur marqueur de la LNH a finalement réussi à se démarquer contre le Tricolore cette saison.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau mercredi, toujours à Edmonton.

McDavid a finalement le dessus

Le Canadien a commencé la rencontre en force. Phillip Danault est passé bien près de surprendre Smith dès les premières secondes du match.

Les Oilers ont perdu un soldat après un peu plus de huit minutes de jeu. Jujhar Khaira a encaissé une sévère mise en échec d’Alexander Romanov en zone neutre. Khaira a eu besoin d’aide pour quitter la patinoire et il n’est pas revenu au jeu.

McDavid a cru avoir ouvert la marque avec 7 : 59 à faire en première période. Cependant, l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme, a contesté le but, qui a vite été annulé à la suite de la révision vidéo puisqu’Alex Chiasson était entré en contact avec Price.

Les deux équipes ont continué de s’échanger les occasions de tirs de qualité pendant le reste de la période. Price a frustré Leon Draisaitl lors d’un avantage numérique des Oilers tard en première période. Le disque a atteint Price près de l’épaule gauche.

C’est peut-être sur cet arrêt que Price s’est blessé.

Le jeu est resté animé lors de la deuxième période. Artturi Lehkonen a été frustré par Smith lors d’une échappée.

Staal a finalement ouvert le pointage à 6 : 46. Il a fait dévier une remise transversale de Corey Perry dans l’objectif avec son patin droit. Les arbitres ont accordé le but sans trop de protestation du camp des Oilers.

McDavid a obtenu une chance en or de répliquer avec un peu plus de quatre minutes à faire au deuxième vingt, lorsqu’il a pu attaquer à deux contre le gardien en compagnie de Puljujarvi. Les deux se sont échangé la rondelle, mais McDavid n’a pas contrôlé la remise de son coéquipier et n’a jamais pu tirer au but.

Allen a toutefois dû être alerte lors d’un avantage numérique des Oilers tard en deuxième période. Il a notamment frustré McDavid et Bear sur de bons tirs.

Les Oilers ont augmenté la pression en troisième période et Allen a multiplié les acrobaties devant le filet du Canadien.

Les efforts des Oilers ont finalement été récompensés avec 9 : 11 à faire en troisième période. Bear a marqué sur un tir sur réception à la suite d’une passe de McDavid.

Le capitaine des Oilers a ensuite marqué au terme d’une montée dont lui seul a le don de faire, avec 4 : 49 à écouler en troisième période. McDavid a foncé à un contre deux en territoire du Tricolore, mais a débordé Joel Edmundson avant de déjouer Allen du côté du bouclier.

Puljujarvi est revenu à la charge 2 : 26 plus tard, en échappée, puis Shore a complété la marque dans un filet désert avec 1 : 39 à écouler.