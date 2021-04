Pierre-Luc Dubois (13), Kailer Yamamoto (56) et Mike Smith (41)

Smith et les Oilers blanchissent les Jets 3-0

(Winnipeg) Mike Smith a repoussé 26 tirs pour décrocher son troisième jeu blanc de la saison et les Oilers d’Edmonton ont blanchi les Jets de Winnipeg 3-0, samedi.

La Presse Canadienne

Tyson Barrie, Jesse Puljujarvi et Alex Chiasson ont marqué pour les Oilers, qui n’avaient pas joué depuis leur défaite de 5-0 subie aux mains des Flames de Calgary samedi dernier.

Le capitaine Connor McDavid et Leon Draisaitl ont tous deux amassé deux mentions d’aide.

Avec cette victoire, les Oilers se sont rapprochés un peu plus des Jets et du deuxième rang de la division Nord. Ils accusent désormais un retard de trois points sur les Jets, avec deux matchs de plus à disputer.

Les Jets en étaient à un quatrième match en six soirs. Connor Hellebuyck a bloqué 22 des 25 tirs des Oilers.

Hellebuyck a été la grande vedette en première période, en bloquant toutes les attaques des Oilers.

En l’espace de deux minutes au milieu de l’engagement, il a frustré coup sur coup Kailer Yamamoto et Chiasson lors d’échappées, puis il a bien réagi lorsque Zack Kassian a fait dévier la rondelle depuis le devant du filet.

Les deux équipes étaient à égalité cette saison en avantage numérique au deuxième rang dans la LNH, mais les Oilers ont eu l’avantage samedi. Ils ont marqué pendant deux de leurs six occasions en supériorité numérique, tandis que les Jets n’ont su faire mouche pendant leurs trois occasions.

Les Jets ont écopé de quatre punitions successives en fin de première période et en début de deuxième, et les Jets leur ont fait payer le prix lors de leur quatrième avantage numérique.

À 12 : 00 du deuxième vingt, Barrie a réussi à toucher la cible avec un tir sur réception sur une passe de McDavid.

Les Oilers ont doublé leur avance quand Puljujarvi a profité d’une passe à l’aveuglette de McDavid à 6 : 37 de la troisième période. Le capitaine des Oilers avait attiré l’attention des deux défenseurs des Jets, ce qui a laissé le champ libre à Puljujarvi.

Chiasson a porté le coup de grâce avec le deuxième but de son équipe en avantage numérique à 12 : 57, grâce à un lancer frappé de la ligne bleue.

Les Oilers ont porté leur fiche à 5-2-0 contre les Jets cette saison.