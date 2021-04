(San Jose) Comme jeune partisan de hockey ayant grandi sur une ferme en Saskatchewan, de savoir que des joueurs comme Gordie Howe ont quitté cette province pour atteindre la LNH ont donné espoir à Patrick Marleau qu’il puisse un jour suivre leurs traces.

Josh Dubow,

Associated Press

Marleau a fait bien plus qu’atteindre la LNH. Près de 25 ans après avoir quitté la Saskatchewan pour signer un contrat avec les Sharks de San Jose, il est maintenant sur le point d’éclipser le record du plus grand nombre de matchs joués de celui qu’on surnomme « Monsieur Hockey ».

Marleau a disputé 1765 matchs en carrière et il devrait égaler le record de 1767 matchs de Howe ce samedi, au Minnesota, et il devrait le battre deux jours plus tard, à Las Vegas.

« D’abord, j’aime le sport et j’aime être sur la glace à jouer, a dit Marleau concernant ce qui l’a motivé pendant toute sa carrière. Évidemment, tous les enfants rêvent de soulever la coupe Stanley alors j’ai pourchassé ce rêve pendant tout ce temps. Cet objectif n’a pas changé quand on sait ce que représente la coupe Stanley. »

Le précieux trophée a échappé à Marleau, qui s’est rendu en finale à une reprise, en 2016, au cours de sa carrière qui a compté plusieurs déceptions en séries.

Âgé de 41 ans, Marleau a connu une carrière bien remplie, amassant 566 buts et 1196 points. Il a participé trois fois au match des étoiles et il a gagné la médaille d’or olympique avec le Canada en 2010 et 2014.

Mais ses talents de patineur et sa fiabilité, qui lui a permis de jouer 895 matchs consécutifs depuis sa dernière absence, à l’âge de 29 ans, seront son héritage. Il a joué malgré la grippe, des petites blessures et il a même pris un vol sans escale pour rejoindre ses coéquipiers après la naissance d’un de ses fils, en 2009.

« Quand je ne serai plus là, je veux qu’on dise de moi que j’ai tout donné, a-t-il affirmé. J’ai aimé le sport, être avec mes coéquipiers et gagner des matchs. Ce sont les choses les plus importantes. »

Marleau a effectué ses débuts dans la LNH le 1er octobre 1997, à l’âge de 18 ans et 16 jours. Il a inscrit 13 buts comme recrue et dès l’année suivante, il a connu sa première de 15 saisons d’au moins 20 buts. Il s’est élevé comme un des bons joueurs de la ligue.

« Dès le premier jour, il patinait avec fluidité, a mentionné Mike Ricci, un dirigeant des Sharks qui a passé sept ans comme coéquipier de Marleau. C’est un de ses atouts. Quand tu es un patineur naturel, que tu es dans une superbe condition physique et quand tu travailles fort sur et hors de la glace, ce sont les résultats que tu obtiens. »

Bien que Marleau ne jouera pas jusqu’à 60 ans, il n’est pas encore prêt à accrocher ses patins. Howe, qui a pris sa retraite à 52 ans, avait la même façon de penser. Howe a aussi disputé 419 matchs dans l’Association mondiale de hockey (AMH), mais ils ne comptent pas à son total de la LNH.

Des joueurs comme Jaromir Jagr, Mark Messier et Chris Chelios se sont approchés de la marque de Howe, aucun n’a été en mesure de le battre. Plusieurs pensaient même que ce record ne serait jamais battu lorsque Howe a pris sa retraite.

« Les records sont faits pour être battus, a exprimé Mark Howe, le fils de Gordie, qui a lui-même disputé 1355 matchs dans la LNH et l’AMH. Je pensais qu’il serait difficile à battre, mais Patrick va être en mesure de le dépasser. »

Mark indique que son père serait probablement fier de Marleau s’il était toujours en vie et que la famille aurait quelqu’un sur place pour le match historique, s’il n’y avait pas eu de pandémie.