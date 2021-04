Carey Price sera de retour devant le filet du Canadien de Montréal samedi après-midi face aux Sénateurs d’Ottawa.

Richard Labbé

La Presse

Le gardien du Canadien, absent du jeu depuis le 5 avril, sera devant le filet de son équipe à 16 h samedi, au moment où le club accueillera les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell.

La nouvelle a été confirmée en milieu d’après-midi par Dominique Ducharme. « Carey a eu un bon entraînement vendredi et il s’entraîne depuis mercredi, a expliqué l’entraîneur du Canadien. Il a eu de bons entraînements, et nous sommes confiants de le voir revenir à 100 % de ses capacités. »En tout, le gardien vedette a raté les six derniers matchs de l’équipe.

Avant de subir cette blessure lors du match du 5 avril contre les Oilers d’Edmonton au Centre Bell, Price affichait un taux d’efficacité de ,903.Le retour de Price tombera à point, puisque le Canadien devra aller sur la route la semaine prochaine pour y disputer quatre matchs en six soirs, à Edmonton et à Calgary.

Dominique Ducharme a d’ailleurs confirmé que le jeune espoir Cole Caufield allait accompagner l’équipe lors de ce voyage, dans un rôle limité pour le moment, puisque l’attaquant va devoir se contenter des entraînements. Du moins, c’est le plan en date d’aujourd’hui.Ducharme a de plus confirmé que l’attaquant Brendan Gallagher, blessé à un pouce, n’aura pas à subir d’opération. Son retour au jeu n’est toutefois pas prévu avant le début des séries.