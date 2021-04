(Montréal) Le Canadien a profité d’un peu de chance pour sauver les meubles dans sa série de deux rencontres face aux Flames de Calgary.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Tyler Toffoli a marqué son deuxième but de la rencontre avec 4:15 à faire en troisième période et la formation montréalaise s’est imposée 2-1, vendredi soir au Centre Bell.

Le Canadien a ainsi rebondi après avoir encaissé un revers de 4-1 contre les Flames, mercredi.

Les Flames ont eu de nombreuses occasions de marquer, mais ont souvent joué de malchance, frappant notamment trois poteaux.

« Nous voulions un meilleur engagement, a souligné l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme. En général, ils ont eu beaucoup de lancers lors de leurs deux avantages numériques.

« Nous avons eu des matchs où nous avons eu deux ou trois poteaux. Ce soir, c’est eux qui les ont eux. Nous prenons la victoire, mais je ne pense pas que l’on puisse dire que nous l’avons volée. »

Le Tricolore possède à nouveau six points d’avance sur les Flames au quatrième rang de la section Nord. De plus, le Canadien a trois matchs en main sur ses rivaux.

Jake Allen a effectué 28 arrêts devant le filet du Canadien (19-13-9).

Toffoli totalise maintenant 21 buts en 38 matchs cette saison. Il a atteint le plateau des 20 buts lors d’une cinquième saison en carrière.

« Il est un joueur intelligent, il analyse bien son jeu d’un match à l’autre », a dit Ducharme au sujet de Toffoli.

Elias Lindholm a inscrit l’unique but des Flames (19-22-3). Jacob Markstrom a stoppé 18 tirs.

Les deux équipes s’affronteront trois autres fois à Calgary, du 23 au 26 avril.

Le défenseur Ben Chiarot était de retour au jeu pour le Canadien après une absence de 15 rencontres en raison d’une fracture à la main droite. Xavier Ouellet lui a cédé sa place dans la formation.

Le Canadien sera de retour en action dès samedi, quand il accueillera les Sénateurs d’Ottawa à 16 heures.

Par ailleurs, Ducharme a affirmé vendredi matin qu’il était possible que Carey Price dispute le match de samedi. Price a raté les six dernières rencontres en raison d’une blessure au bas du corps.

Une question de centimètres

Les premières minutes de la rencontre ont été riches en rebondissements, alors que les deux équipes ont obtenu des chances de prendre l’avantage, sans toutefois y arriver.

Le jeu s’est ensuite vite calmé.

Il a fallu une punition à Joel Edmundson pour avoir donné de la bande à 13:41 pour permettre aux Flames de ranimer le jeu. Allen a toutefois été alerte devant les déviations agiles des visiteurs.

Josh Anderson a obtenu la plus belle chance du Canadien lors du premier vingt, alors qu’il ne restait plus que quelques secondes au cadran. Jesperi Kotkaniemi l’a rejoint à l’aide d’une passe transversale, mais Anderson n’a pas été en mesure de décocher un tir franc puisqu’il a été accroché au dernier moment. Markstrom a facilement réussi l’arrêt en s’étendant de tout son long sur la glace.

Allen a aussi été acrobatique pour frustrer les Flames après environ huit minutes de jeu en deuxième période. Il a plongé vers sa droite pour empêcher Lindholm et Matthew Tkachuk de tirer dans un filet ouvert.

Toffoli a finalement ouvert le pointage à 9:32 du deuxième vingt. Il a profité d’une passe de Nick Suzuki alors qu’il était fin seul dans l’enclave et il a battu Markstrom grâce à un tir parfait du côté de la mitaine.

Les Flames ont obtenu plusieurs occasions de répliquer avant la fin du deuxième engagement. Ils ont même déjoué Allen à quelques reprises, mais ont vu trois de leurs lancers atteindre les poteaux.

Rasmus Andersson et Johnny Gaudreau ont atteint la barre transversale lors d’un avantage numérique, puis Tkachuk a atteint le poteau à la gauche d’Allen au terme d’une belle montée.

Les Flames ont finalement créé l’égalité après 6:30 de jeu en troisième période, quand un tir de Lindholm a dévié contre Chiarot avant de franchir la ligne des buts.

Toffoli a toutefois redonné les devants au Canadien avec 4:15 à faire. Il a fait dévier une remise de Joel Armia dans le filet.

Échos de vestiaire

Jake Allen a noté une amélioration du jeu de ses coéquipiers par rapport à mercredi dans les batailles pour la rondelle.

« Nous avons regardé des séquences vidéo, nous comprenions le problème et nous avons cherché des solutions. Nous étions meilleurs le long des rampes pour dégager la rondelle et éviter la pression. Nous avons remporté plus de batailles autour des lignes bleues. Chaque match contre les Flames va ressembler à ça. Ils sont bâtis pour jouer de cette façon. »

Tyler Toffoli a souligné avoir vite pris son aise avec le Canadien cette saison.

« J’ai connu un bon début de saison et l’équipe a confiance en moi. On me fait confiance dans des situations importantes et ça me donne confiance. »

Shea Weber a affirmé que les ajustements apportés ont été payants.

« Les Flames aiment appliquer de la pression. Ils envoient la rondelle dans le fond du territoire et mettent de la pression. Nous avons apporté des ajustements pour éviter d’être coincés dans les coins. On a vu le résultat dès la première séquence, quand le disque a été dégagé le long de la rampe et que nous avons pu attaquer à deux contre un. »