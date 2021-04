Nouveau visage sur la glace du Complexe Bell de Brossard vendredi matin : Cole Caufield participe à son premier entraînement de la LNH, alors que le Canadien de Montréal vient tout juste d’annoncer son rappel du Rocket de Laval.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

L’Américain de 20 ans a pour l’instant été affecté à l’escouade de réserve du club. L’entraîneur-chef Dominique Ducharme s’adressera aux membres des médias après la séance d’entraînement et devrait préciser ses intentions à l’égard du joueur recrue.

Bien que ce scénario semble improbable, Caufield pourrait théoriquement être en uniforme dès le match de vendredi soir contre les Flames de Calgary.

À ses deux premiers matchs avec le Rocket, Caufield a inscrit trois buts, dont filets buts gagnants, en plus de récolter une mention d’aide. Son rappel immédiat ne semblait pas dans les plans du Tricolore, mais le calendrier remanié de la Ligue américaine a changé la donne. En effet, en raison d’une éclosion de COVID-19 chez les Marlies de Toronto, le Rocket n’a plus qu’un match à l’horaire (mercredi prochain) d’ici le 29 avril.

Rappelons que Cole Caufield s’est vu attribuer, la semaine dernière, le trophée Hobey-Baker remis au joueur par excellence de la saison dans la NCAA. En 31 matchs avec les Badgers de l’Université du Wisconsin, il a inscrit 30 buts.

Par ailleurs, le défenseur Ben Chiarot, qui soigne toujours une blessure, participe à une deuxième séance complète, tandis que Carey Price s’entraîne pour la première fois avec ses coéquipiers depuis qu’une blessure non divulguée l’a écarté de la formation il y a une dizaine de jours.

Situation inusitée à ce stade de la saison, il y a donc quatre gardiens sur la patinoire. En plus de Price et de Jake Allen, on aperçoit également Michael McNiven, de l’escouade de réserve, ainsi que Cayden Primeau, rappelé d’urgence un peu plus tôt en matinée. On peut donc présumer que Price n’est pas encore prêt à revenir au jeu.