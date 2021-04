Mike Reilly (6) et Tuukka Rask (40)

(Boston) Taylor Hall a réussi un premier but avec Boston et les Bruins ont infligé un revers de 4-1 aux Islanders de New York, jeudi.

Jimmy Golen

Associated Press

Le tout premier choix en 2010 a converti une échappée au troisième tiers.

Hall a été acquis de Buffalo en début de semaine.

Brad Marchand a marqué deux fois et Craig Smith a aussi touché la cible pour les vainqueurs.

Tuukka Rask a stoppé 22 tirs, signant un premier gain depuis février.

Il avait pris part à un seul match depuis le 7 mars, blessé au dos.

Ses coéquipiers l’ont aidé en dominant 45-23 pour les tirs, dont 23-7 lors du premier vingt.

Travis Zajac a été le buteur des Islanders, tandis que Semyon Varlamov a repoussé 41 rondelles.

Les Islanders se présentaient au match en ayant gagné cinq fois à leurs six derniers matchs.

