Tel qu’annoncé par le Canadien plus tôt cette semaine, Carey Price était de retour sur la patinoire mercredi matin à Brossard.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Le gardien, blessé au bas du corps, s’est exercé en compagnie d’un autre éclopé, Ben Chiarot (main).

Price ne sera évidemment pas en poste mercredi soir face aux Flames de Calgary, puisqu’il s’agissait de son premier entraînement en plus d’une semaine. Jake Allen devrait obtenir le départ.

Price a disputé son dernier match le 5 avril dernier. Il a semblé se blesser pendant ce duel contre les Oilers d’Edmonton, mais Dominique Ducharme a ensuite dit qu’il s’agissait d’une vieille blessure. En quatre matchs sans Price, le Tricolore a montré une fiche de 1-3-0. Allen a accordé 13 buts sur 95 tirs pendant cette période, pour une efficacité de ,880.

En revanche, Ducharme comptera sur le retour au jeu de Joel Armia. Le gros ailier droit a eu un test positif à la COVID-19 le 22 mars dernier, ce qui a mené à une interruption d’une semaine des activités du Canadien.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Joel Armia

En point de presse, Armia a confirmé qu’il avait contracté le variant britannique de la COVID-19.

« Les quatre ou cinq premiers jours, j’avais des symptômes, des douleurs. Mais en général, je me suis senti bien », a indiqué le Finlandais.

« On sent qu’il est à 100 %, a assuré Ducharme. Il devait suivre un protocole à son retour pour se remettre en forme. Après deux semaines à ne pas faire grand-chose, on y a été une étape à la fois. Il est sur la glace depuis une semaine. »

En 24 matchs cette saison, Armia totalise 5 buts et 5 passes pour 10 points. Il n’avait pas obtenu de point à ses six derniers matchs avant de contracter le virus.

À l’entraînement mercredi, Armia s’est exercé à la droite de Tyler Toffoli et Nick Suzuki, et devrait donc former un trio avec eux mercredi soir.

Jake Evans sera laissé de côté pour lui faire une place.

Par ailleurs, Chiarot a participé à l’exercice principal du jour, et ce, même s’il était sur la patinoire avec Price plus tôt. Il ne semble toutefois pas prêt à revenir au jeu.