Jon Merrill ne sait pas trop à quoi s’attendre, et il n’a aucun problème avec ça.

Richard Labbé

La Presse

Merrill, un défenseur acquis par le Canadien des Red Wings de Detroit lors de la journée de dimanche, doit patienter ces jours-ci à Edmonton avant de pouvoir retrouver sa nouvelle équipe. Une fois cette quarantaine obligatoire terminée, le défenseur pourra aller rejoindre le Canadien en début de semaine prochaine, lorsque le Canadien, heureux hasard, devra se rendre à Edmonton pour y affronter les Oilers.

« Je suis juste honoré de pouvoir me joindre à cette équipe, a expliqué Merrill mardi matin. Il y a l’histoire du club mais la présente formation est bonne également. »

Pour l’heure, Merrill ne connaît pas encore sa place dans la formation montréalaise, lui qui a joué autant à gauche qu’à droite lors de sa carrière. Il y a aussi qu’un autre défenseur, Ben Chiarot, devrait pouvoir effectuer un retour au jeu la semaine prochaine.

« Je ne vais pas m’en faire avec ma place dans la formation, à savoir si je vais disputer 12 minutes de jeu ou 21 minutes de jeu, a-t-il ajouté. Je vais être prêt à aller tenir le rôle qu’on voudra bien me donner. »

La formation du Canadien va probablement ressembler à la « vraie » formation au cours des prochains jours, puisque plusieurs blessés préparent leur retour au jeu.

En plus de Chiarot, il y a l’attaquant Joel Armia, qui a pris part à un entraînement facultatif mardi à Brossard, et qui pourrait revenir au jeu rapidement. Le gardien Carey Price, lui, est attendu à l’entraînement de mercredi, et pourrait lui aussi reprendre le collier très bientôt.

Le seul qui se fera attendre encore se nomme Brendan Gallagher. Blessé à un pouce, le petit attaquant doit subir des examens plus approfondis lors de la journée de mardi, et dans son cas, la perspective d’un retour au jeu en saison régulière semble de plus en plus mince.