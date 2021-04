Hockey

Échangé aux Capitals

« C’est incroyable », dit Anthony Mantha

Quand Anthony Mantha s’est réveillé de sa sieste de l’après-midi dans sa chambre d’hôtel, à quelques heures du match entre les Red Wings et les Hurricanes, à Raleigh, un message texte de son DG Steve Yzerman l’attendait : « Rappelle-moi le plus vite possible ! »