Victor Mete n’est plus un membre du Canadien de Montréal.

Richard Labbé

La Presse

Le défenseur de 22 ans a été réclamé au ballottage par les Sénateurs d’Ottawa, 24 heures après y avoir été placé par le club montréalais.

Mete, un choix de quatrième tour par le Canadien au repêchage de 2016, ne faisait plus partie des plans de l’équipe, de toute évidence. Son match difficile de jeudi soir contre les Jets de Winnipeg avait mené à une soirée de congé dans les estrades samedi soir.

La carrière du jeune homme chez le Canadien aura été brève et pas très concluante.

Au final, il quitte Montréal après avoir disputé 185 matchs avec l’équipe, ayant récolté 4 buts et 30 aides pour un total de 34 points en quatre ans. Il n’a jamais vraiment été capable de s’établir comme un défenseur régulier avec l’équipe.

Marc Bergevin, le directeur général du Canadien, doit prendre la parole en soirée, juste avant la rencontre de lundi soir au Centre Bell face aux Maple Leafs de Toronto.

Le Canadien s’est contenté d’un entraînement optionnel lundi matin en marge de ce match, et les joueurs ne savent pas trop à quoi s’attendre en cette journée fébrile.

La date limite des transactions dans la LNH est lundi 15 h, mais il n’est pas rare que des échanges soient conclus après cette heure.

« Parfois on peut s’attendre à ce qu’il y ait des changements mais cette saison, on est dans une position différente parce qu’on se bat pour une place en séries, a raisonné l’attaquant Paul Byron. Mais j’ai pas mal tout vu lors de ma carrière alors plus rien ne me surprend. »

Byron aura aussi vu un peu de tout cette saison, lui qui est passé du quatrième trio aux congés forcés dans les gradins, au ballottage et puis maintenant, le voici qui pourrait amorcer le match de lundi soir sur le premier trio, avec Phillip Danault et Tomas Tatar. Quelle épopée, tout de même.

Tatar, de son côté, a lancé à la blague lundi matin qu’il ne dirait pas non à un peu d’aide sur le marché des transactions, comme Sidney Crosby par exemple. « Nous serons heureux si jamais la direction va chercher d’autres joueurs et puis si ce n’est pas le cas, ce sera aux joueurs qui sont déjà ici de faire le travail. »

L’entraîneur Dominique Ducharme ne s’est pas adressé aux médias lundi matin, et n’a donc pas été en mesure de faire connaître ses intentions sur la formation en vue de lundi soir, mais on peut croire que le vétéran défenseur Xavier Ouellet pourrait effectuer un retour avec le départ de Mete.

Devant le filet, le gardien Jake Allen devrait disputer un quatrième match de suite.