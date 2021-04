Jeff Carter évolue dans la LNH depuis 16 saisons, dont les neuf dernières saisons et un peu plus avec les Kings, qu’il a aidés à remporter deux titres de la coupe Stanley.

(Los Angeles) Les Kings de Los Angeles ont cédé l’attaquant Jeff Carter aux Penguins de Pittsburgh, dans la nuit de lundi, en retour de deux choix conditionnels au repêchage.

Associated Press

Le vice-président et directeur général des Kings, Rob Blake, a expliqué que l’équipe obtiendrait un choix conditionnel de troisième ronde au repêchage 2022 et un choix conditionnel de quatrième tour au repêchage 2023.

Le directeur général des Penguins, Ron Hextall, a passé sept saisons avec les Kings en tant que directeur général adjoint, y compris lorsqu’ils ont remporté leur première coupe Stanley en 2012.

Carter évolue dans la LNH depuis 16 saisons, dont les neuf dernières saisons et un peu plus avec les Kings, qu’il a aidés à remporter deux titres de la coupe Stanley. L’attaquant de 36 ans a été acquis de Blue Jackets de Columbus lors de la saison 2011-12. Pendant son séjour chez les Kings, il a mené l’équipe dans la colonne des buts en avantage numérique (57) et des buts victorieux (44), deuxième pour les buts (194), troisième pour les points (383) et quatrième pour les passes (189).

En 40 matchs cette saison, Carter a récolté huit buts et 11 passes. Il quitte Los Angeles à égalité au 10e rang de l’histoire de la concession pour le nombre de buts et premier pour les buts en prolongation avec 11. Les Kings sont susceptibles de rater les séries éliminatoires pour une troisième saison consécutive. Ils n’ont remporté que trois de leurs 10 derniers matchs et sont à six points de la dernière place donnant accès en séries éliminatoires dans la section Ouest.

Les Penguins occupent la troisième place de la section Est, mais à seulement deux points des Capitals de Washington et des Islanders de New York au sommet.

Les Penguins ont tenu le coup malgré une série de blessures pour demeurer dans la course aux séries et l’arrivée de Carter — les Kings conservant 50 % de son salaire de 5,2 millions US — leur offre plus de profondeur au centre à l’approche des séries éliminatoires.