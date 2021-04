Hockey

Date limite des transactions dans la LNH

Anthony Mantha, la surprise du jour

Une journée en apparence tranquille s’est terminée par un échange spectaculaire en cette date limite des transactions dans la LNH : les Capitals de Washington ont payé le gros prix pour Anthony Mantha en cédant le jeune Jakub Vrana et des choix de premier et deuxième tours ! Voici une analyse des quelques échanges survenus lundi et le week-end dernier.