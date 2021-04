Une journée en apparence tranquille s’est terminée par un échange spectaculaire en cette date limite des transactions dans la LNH : les Capitals de Washington ont payé le gros prix pour Anthony Mantha en cédant le jeune Jakub Vrana et des choix de premier et deuxième tours ! Voici une analyse des quelques échanges survenus lundi et le week-end dernier.

Mathias Brunet

La Presse

Le gros prix pour Mantha !

Anthony Mantha, un ailier de 6 pi 5 po, a obtenu 21 points, dont 11 buts, en 42 matchs cette saison. Il en avait amassé 38 en 43 rencontres l’an dernier, mais il n’a jamais semblé dans les bonnes grâces de son entraîneur. Jakub Vrána a amassé plus de points que Mantha ces dernières années, mais il avait été rayé de la formation des Capitals récemment. La transaction permet aux Red Wings de renflouer encore davantage leur banque d’espoirs. Ils possèdent deux choix de premier tour en 2021, trois choix de deuxième et deux choix de troisième.

« Nous sommes en reconstruction, a déclaré le directeur général des Red Wings, Steve Yzerman, en fin de journée lundi. Je sentais que c’était l’occasion d’ajouter des choix et des espoirs, pour rebâtir plus rapidement, tout en restant compétitifs. On reçoit des joueurs de remplacement pour l’attaque en Jakub Vrána, dans un rôle similaire à Mantha. Nous voulons nous améliorer, être compétitifs, mais nous permettre de rebâtir en même temps. »

Les Capitals auront un top 6 à faire frémir avec Alexander Ovechkin, Evgeny Kuznetsov, Tom Wilson, Nicklas Backstrom, T. J. Oshie et Anthony Mantha…

Taylor Hall au rabais

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Taylor Hall

Taylor Hall n’était pas le joueur le plus convoité du marché finalement. Les Bruins l’ont obtenu des Sabres pour un choix de deuxième tour et un attaquant de milieu de formation, Anders Bjork. Hall a marqué seulement deux buts cette saison à Buffalo, mais il a fait ses preuves ailleurs. Les Bruins avaient besoin d’ajouter de la profondeur à l’attaque, puisque c’est mince après le trio de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak. Craig Smith n’a pas mal fait récemment avec les deux premiers, on pourrait rééquilibrer les trios, qui sait ? Si Hall retrouve le plaisir de jouer au hockey, Don Sweeney pourrait avoir réalisé un vol. Le DG des Sabres de Buffalo, Kevyn Adams, s’est défendu en confiant qu’il n’avait pas une grande marge de manœuvre. Hall voulait rejoindre les Bruins et il avait le dernier mot sur sa destination en vertu de sa clause de non-mouvement.

Hall a déjà signifié son désir de signer une nouvelle entente à long terme à Boston. « Taylor aura son mot à dire et nous aussi, pour faciliter son intégration et ses chances de succès, a commenté le DG Don Sweeney. Nous avons eu des joueurs dans cette situation et nous avons ce sentiment envers Taylor. Nous avons d’ailleurs eu des discussions avec lui l’automne dernier avant qu’il ne se joigne aux Sabres. Taylor vient de nous choisir. Il faut maintenant s’arranger pour qu’il soit à l’aise et qu’il ait du succès. Le plus de succès possible. »

Le bonheur de David Savard

PHOTO CHRIS O’MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS David Savard

Dès son premier entraînement, lundi, David Savard s’est retrouvé en duo avec Victor Hedman. Savard passe d’une organisation chaotique à Columbus à des champions en titre de la Coupe Stanley… avec l’un des meilleurs défenseurs de la LNH à sa gauche.

Le DG Julien BriseBois a payé deux choix de premier tour l’an dernier pour obtenir Blake Coleman et Barclay Goodrow, et il a remporté la Coupe Stanley. Il n’allait pas hésiter à en sacrifier un autre cette année pour ajouter une pièce à son puzzle.

« À l’approche de la date limite, nous avions ciblé le besoin d’acquérir un défenseur droitier pouvant jouer au sein de notre top 4, a déclaré Julien BriseBois aux journalistes. Nous avons vite ciblé David Savard. Nous avons eu la chance de voir David affronter notre équipe au cours des deux derniers parcours en séries éliminatoires. Nous avons vu à quel point il est difficile à affronter, à quel point il est robuste et fiable défensivement. Et nous savions que c’est le genre de joueur sur lequel tu veux compter pour un long parcours en séries. » David Savard aura droit à l’autonomie complète à la fin de la saison et pourrait tester le marché en raison des problèmes de plafond salarial du Lightning, mais il a de belles choses à vivre entretemps. Le DG des Blue Jackets, lui, accumule un autre choix de premier tour.

Un vieux loup chez les Penguins

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jeff Carter (77)

À son embauche à Pittsburgh en février, le DG Ron Hextall a dit jongler entre l’idée de rebâtir cette formation ou la renforcer. Ses joueurs ne lui ont pas donné le choix. Ils ont accumulé les victoires, et le voilà à deux points du premier rang de leur division avec une fiche de 27-13-2. Hextall a donc amené de la profondeur à l’attaque avec l’acquisition de Jeff Carter. Comme Eric Staal, Carter, 36 ans, n’est plus une fleur du printemps, mais il est costaud, peut encore produire au rythme d’un point tous les deux matchs et il connaît le tabac des séries éliminatoires. Carter est sous contrat pour une autre année à 5,2 millions, mais les Kings retiennent 50 % de son salaire. Les Kings obtiennent des choix de troisième et quatrième tours, mais le choix de troisième se transformera en deuxième si les Penguins atteignent la finale de la Coupe Stanley avec Carter en uniforme dans au moins la moitié des matchs, et le quatrième deviendra un troisième si Carter dispute au moins 50 matchs la saison suivante. L’arrivée de Carter ne fera pas de tort, puisque Evgeni Malkin, Kasperi Kapanen et Brandon Tanev sont sur la liste des blessés à long terme.

Jarmo Kekäläinen accumule les choix de premier tour

PHOTO JAY LAPRETE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nick Foligno

Les Maple Leafs de Toronto semblaient coincés par le plafond salarial, mais ils ont trouvé le moyen d’ajouter le fougueux Nick Foligno à leur formation en retour de choix premier tour en 2021 et de quatrième tour en 2022. Le DG des Blue Jackets accommode les Maple Leafs en retenant la moitié du salaire annuel de 2,7 millions par année. L’acquisition du blessé à long terme Riley Nash de ces mêmes Blue Jackets leur donne aussi plus de flexibilité salariale en raison des failles du système. Voilà pourquoi on s’est sans doute senti si généreux à l’égard des Jackets. Foligno apporte du leadership et de la robustesse, mais il n’est pas un joueur offensif de premier plan. Il a 16 points, dont 7 buts, en 42 matchs cette saison. Mais il solidifiera le troisième trio à Toronto.

Les Leafs se retrouvent ainsi avec deux maigres choix en prévision du repêchage de 2021 : un choix de deuxième et de cinquième tours. Les Blue Jackets ont désormais trois choix de premier tour ! De quoi regarnir une banque d’espoirs plutôt mince après le coup de poker de 2019 avec Matt Duchene et compagnie.