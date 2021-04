PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS

Déjà considérés comme une puissance offensive de la LNH, les Capitals de Washington viennent d’ajouter à leur arsenal l’un des bons jeunes joueurs du circuit en mettant sur la main sur Anthony Mantha.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Le Québécois de 26 ans, repêché au premier tour (20e au total) par les Red Wings de Detroit en 2013, avait jusqu’ici disputé toute sa carrière dans la ville de l’automobile. Il cumule 194 points en 302 rencontres. Il a connu sa meilleure production la saison dernière avec 38 points en 43 matchs, mais a ralenti cette saison avec 21 points en 42 rencontres chez les pauvres Red Wings, 28e au classement général du circuit.

Le colosse (6 pi 5 po, 234 livres) rejoindra à Washington une attaque relevée qui compte déjà sur Alexander Ovechkin, Nicklas Backstrom, Evgeny Kuznetsov, T.J. Oshie et Tom Wilson.

Pour l’acquérir, les Capitals ont toutefois payé le gros prix : les attaquants Jakub Vrana et Richard Panik prennent le chemin de Detroit. Des choix de premier et de deuxième tour, respectivement en 2021 et 2022, font aussi partie du lot.