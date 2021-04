Les Canucks de Vancouver ont été la première équipe canadienne à compléter un échange lors de la date limite des transactions, envoyant l’attaquant Adam Gaudette aux Blackhawks de Chicago.

La Presse Canadienne

En retour, les Canucks ont obtenu le centre Matthew Highmore.

Il s’agissait de la deuxième transaction annoncée lundi, après que les Bruins de Boston eurent mis la main sur Taylor Hall des Sabres de Buffalo au début de la nuit.

Les Bruins ont aussi obtenu l’ailier Curtis Lazar dans l’échange. Ils ont donné l’attaquant Anders Bjork et un choix de deuxième tour aux Sabres, qui ont aussi retenu la moitié du restant du salaire à verser au contrat d’une saison et hui millions US accordé à Hall.

Pour leur part, les Oilers d’Edmonton se sont joints à la danse plus tard lundi, faisant l’acquisition du défenseur Dmitry Kulikov des Devils du New Jersey contre un choix conditionnel de quatrième tour en 2022.

PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS Dmitry Kulikov

Les directeurs généraux de la LNH avaient jusqu’à 15 h, heure de l’Est pour obtenir des renforts en prévision des séries ou obtenir des éléments intéressants pour l’avenir.

Gaudette a inscrit quatre buts et trois aides en 33 matchs avec les Canucks cette saison. Choix de cinquième tour en 2015, il a marqué 21 buts et 31 aides en 153 sorties dans la LNH.

Gaudette a subi un contrôle positif à la COVID-19 le 30 mars, le premier d’une éclosion qui a touché 22 joueurs et quatre membres du personnel d’entraîneurs des Canucks.

Il a aussi été le premier joueur des Canucks à voir son nom être retiré de la liste des joueurs non disponibles en raison du protocole lié à la COVID-19, dimanche.

De son côté, Highmore a été limité à deux aides en 24 parties avec les Blackhawks cette saison. Le Néo-Écossais âgé de 25 ans a récolté quatre buts et six aides en 73 rencontres dans la LNH.

Kulikov a amassé deux aides en 38 matchs avec les Devils cette saison. Il a disputé 715 matchs dans la LNH avec les Panthers de la Floride, les Sabres, les Jets de Winnipeg et les Devils.

Le Russe âgé de 30 ans pourrait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la campagne. Il ajoutera de la profondeur à la ligne bleue des Oilers, qui sont privés d’Oskar Klefbom depuis le début de la saison en raison d’une blessure à une épaule.

Hall, premier choix lors du repêchage de 2010, a été limité à deux buts et 17 aides en 37 matchs avec les Sabres cette saison.

Les Bruins ont perdu leurs deux derniers matchs, dont une défaite de 8-1 aux dépens des Capitals de Washington, dimanche. Avec une fiche de 21-12-6, ils occupent la quatrième et dernière place disponible pour les éliminatoires dans la section Est et ils ont quatre points d’avance devant les Rangers de New York et les Flyers de Philadelphie.

Tard dimanche, les Penguins de Pittsburgh ont obtenu les services de Jeff Carter des Kings de Los Angeles contre deux choix conditionnels.

Le vice-président et directeur général des Kings, Rob Blake, a expliqué que l’équipe obtiendrait un choix conditionnel de troisième ronde au repêchage 2022 et un choix conditionnel de quatrième tour au repêchage 2023.