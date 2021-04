(Las Vegas) Tomas Nosek a inscrit le seul but de la rencontre, Marc-André Fleury a repoussé les 14 tirs dirigés vers lui et les Golden Knights de Vegas ont blanchi les Coyotes de l’Arizona 1-0, dimanche.

W. G. Ramirez

Associated Press

Avec cette victoire, Fleury a mis fin à une séquence personnelle de trois défaites, et il a rejoint Ed Belfour au quatrième rang de l’histoire de la LNH pour le plus de victoires en carrière. Les deux gardiens ont amassé 484 victoires.

Fleury, qui n’a pas perdu en trois départs cette saison contre les Coyotes, a aussi rejoint Patrick Roy avec 66 blanchissages dans la LNH.

C’est un honneur pour moi de rejoindre Belfour et Roy. Marc-André Fleury

« J’ai été chanceux de pouvoir jouer avec de très bonnes équipes et j’ai toujours eu d’excellents coéquipiers. Je suis très chanceux de pouvoir être là où je suis rendu aujourd’hui. »

Pour la cinquième fois lors des sept derniers départs de Fleury, les Golden Knights n’ont marqué qu’un but. Depuis le retour de Robin Lehner, qui avait été tenu à l’écart du jeu en raison d’une commotion cérébrale, les Golden Knights n’ont inscrit que 10 buts en sept matchs lorsque Fleury était devant le filet. Ils en ont marqué 28 au cours de la même période lorsque Lehner défendait leur cage.

Fleury n’en a cependant pas fait tout un plat.

« Mes coéquipiers ont toujours été bons pour moi. Ils marquent beaucoup de buts et m’aident défensivement, a souligné le gardien. Bon (dimanche), nous n’avons marqué qu’une fois, mais nous leur avons laissé très peu d’occasions de marquer. »

Et un seul but a été suffisant pour les Golden Knights.

En milieu de troisième période, Jonathan Marchessault a réussi à intercepter une passe dans le territoire des Coyotes, avant de remettre le disque à Nosek du revers. L’attaquant s’est rapproché du filet, puis a déjoué Hill avec un tir du poignet du côté du gant pour briser l’égalité.

Nosek a amassé six buts et 13 points à ses 17 derniers matchs. Au total, il a sept buts cette saison, et il ne lui en manque qu’un pour égaler sa meilleure récolte en carrière.

« C’est un joueur discret, a indiqué Marchessault. Mais il est avec l’équipe depuis quatre ans, donc on commence à le connaître un peu plus.

« Il est un vrai professionnel et il travaille très fort. Sur la glace, il joue très bien pour nous actuellement. Il suit le plan de match et il met des efforts dans les deux sens de la patinoire. Il est une menace pour nos adversaires. »

Quelques instants après le but de Nosek, l’attaquant des Coyotes Phil Kessel a obtenu une chance de marquer directement devant Fleury, mais il a fendu l’air malgré une passe parfaite. Dryden Hunt a aussi frappé le poteau à la droite de Fleury peu après.

« Nous ne nous concentrions pas sur le résultat final. Ce qu’on voulait, c’était de bien jouer, a expliqué l’attaquant des Coyotes Derick Brassard.

« C’était un match très robuste, l’intensité était comparable à celle des séries éliminatoires. Nous devions démontrer notre caractère et c’est ce que nous avons fait. »

Adin Hill, qui avait été chassé de son filet après avoir accordé cinq buts aux Golden Knights vendredi, a réalisé 28 arrêts pour les Coyotes.

Les Golden Knights ont porté leur fiche à 13-5-0 contre les Coyotes.