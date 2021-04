Un peu moins de trois mois après leur échange avec les Blue Jackets, les Jets ne semblent pas regretter leur décision.

Mathias Brunet

La Presse

Après un départ plus timide, Pierre-Luc Dubois a solidifié la position de centre à Winnipeg, les adversaires du Canadien jeudi soir au Centre Bell.

Avec deux buts à son match précédent, le Québécois a désormais amassé 9 points à ses 12 derniers matchs. Leur premier centre, Mark Scheifele, 28 ans, mesure 6 pieds 2 pouces et pèse 207 livres. Dubois, 22 ans, a le même gabarit, mais il est gaucher, contrairement à Scheifele. Les Jets n’auront pas de souci au centre pour les six ou sept prochaines saisons.

Winnipeg se retrouve aujourd’hui à un point des Oilers d’Edmonton et du deuxième rang dans la division canadienne, un match en main, en vertu d’une fiche de 23-13-3.

À Columbus, cette transaction est en train de tourner au désastre. Les Blue Jackets ont perdu leur premier centre. Personne ne semble apte à le remplacer.

Patrik Laine devait permettre à l’attaque anémique des Jackets de ressusciter, mais ce n’est pas le cas. Laine a amassé 14 points, dont 7 buts, en 31 matchs à Columbus.

PHOTO KIM KLEMENT, USA TODAY SPORTS Patrik Laine

Laine, 44 buts à sa deuxième saison dans la LNH, a marqué un seul but à ses 21 derniers matchs. Il a quatre points au cours de cette séquence et une fiche de -10. Non seulement ne marque-t-il pas, mais l’un de ses tirs a atteint son coéquipier Boone Jenner à la main cette semaine. Celui-ci s’est fracturé un doigt et est perdu pour la saison…

L’autre joueur obtenu par Columbus dans cet échange, Jack Roslovic, produit davantage avec 24 points en 33 matchs, mais l’entraîneur John Tortorella ne semble pas convaincu que l’avenir du jeune homme passe par le centre et Roslovic a même été rayé de la formation récemment.

L’autre transaction majeure n’a pas rapporté des dividendes non plus. Max Domi devait devenir le deuxième centre derrière Dubois. Mais Tortorella a vite réalisé que Domi était d’abord un ailier, même si on l’a replacé au centre récemment, dans un jeu de chaises musicales continuel à Columbus.

PHOTO PAUL VERNON, ASSOCIATED PRESS Max Domi

Domi a 16 points, dont 6 buts, en 41 matchs, et une fiche de -13. Il a néanmoins deux matchs de deux points à ses quatre dernières rencontres.

À moins d’un revirement de situation surprenant, les Blue Jackets ne participeront pas aux séries éliminatoires. Ils sont à cinq points des Predators et de la dernière place donnant accès aux séries, avec un match de moins à disputer.

Ils tirent aussi de l’arrière sur Chicago par trois points, avec un match de moins à disputer, et sont talonnés par les Stars de Dallas, septièmes dans la division. Dallas a seulement deux points de moins, mais quatre matchs de plus à disputer.

Columbus serait même en mode vendeur. Le DG Jarmo Kekalainen a affirmé récemment qu’il serait enclin à échanger son capitaine Nick Foligno si celui-ci manifestait le désir de se retrouver avec un club de tête. Foligno, un robuste ailier de 33 ans, a droit à l’autonomie complète à la fin de la saison.

PHOTO PAUL VERNON, ASSOCIATED PRESS Nick Foligno

Même s’il se dit attaché à l’organisation, il parle déjà des Blue Jackets au passé. « Je ne m’attendais pas à ce qu’on se retrouve dans cette position. Je suis déçu même d’avoir à parler de ça. J’adore cette organisation, ces gars-là, cette ville. J’ai adoré mon expérience, ma famille a adore son expérience dès le premier jour. C’est bizarre d’avoir à identifier la bonne voie. Mais avant d’avoir cette conversation avec Jarmo ou si on me dit de faire autrement, je vais tenter de trouver des solutions pour gagner à Columbus. »

Patrik Laine deviendra vite un dossier chaud à Columbus. Il deviendra joueur autonome avec compensation cet été et s’il refuse de signer une entente à long terme, il aura droit à l’autonomie complète dans un peu plus d’un an.

Il serait surprenant qu’il veuille s’attacher à cette équipe. Il connait de loin sa pire saison en carrière sous l’autorité de Tortorella, qui s’entête sans succès à modifier son style de jeu et Laine a déjà eu sept centres différents depuis son arrivée à Columbus : Jack Roslovic, Mikko Koivu, Nick Foligno, Riley Nash, Kevin Stenlund, Max Domi et Alexandre Texier.

Kekalainen sera sans doute forcé de l’échanger en position de faiblesse comme ce fut le cas avec Josh Anderson et Pierre-Luc Dubois.