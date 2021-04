(New York) Kris Letang et Evan Rodrigues ont marqué en deuxième période et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Rangers de New York 5-2, jeudi soir.

Associated Press

Radim Zohorna et Jason Zucker ont tous les deux ajouté un but et une aide alors que Mark Jankowski a enfilé l’aiguille à une occasion pour les Penguins.

Letang et Rodrigues ont aussi obtenu une assistance. Tristan Jarry a effectué 22 arrêts pour aider l’équipe de Pittsburgh à mettre fin à une séquence de deux revers.

Les Penguins ont eu raison des Rangers pour une sixième fois en huit affrontements cette saison.

Colin Blackwell et Kevin Rooney ont assuré la réplique pour les Rangers, qui montraient une fiche de 3-0-1 à leurs quatre dernières sorties. À son cinquième départ de suite, Igor Shesterkin a repoussé 27 rondelles.

Les Penguins avaient accordé 15 buts à leurs deux derniers matchs, s’inclinant 7-5 contre les Bruins de Boston, samedi, et 8-4 contre les Rangers, mardi.