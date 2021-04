Brendan Gallagher devra-t-il être opéré pour son pouce droit fracturé ? La réponse n’est pas encore claire.

Guillaume Lefrançois

La Presse

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme, mercredi matin, à quelques heures du duel entre les Maple Leafs et le Tricolore.

« Il doit encore voir les médecins. De ce que je comprends, ils doivent attendre que l’enflure parte pour voir ce qui en est. On a bon espoir qu’il n’aura pas besoin [d’une opération], mais on ne sait jamais », a dit Ducharme.

En attendant d’en savoir plus, Ducharme remplacera Gallagher par Jesperi Kotkaniemi, à la droite de Phillip Danault.

« C’est une grosse partie du cœur de l’équipe, a admis Danault, en visioconférence. C’est sûr que ça fait mal de le perdre pour quelques semaines. Ça fait mal, mais quand on a perdu [Tyler Toffoli], on a tous élevé notre niveau de jeu. On a aussi perdu Gally au dernier match et on a gagné. On voit la culture d’équipe. On a des gars pour éponger sa perte. Kotkaniemi, on sait qu’il a un excellent tir et une bonne vision. On va se parler sur la glace. C’est un bon ajustement pour lui aussi. »

La perte de Gallagher n’est évidemment pas anodine. Avec 14 buts en 35 matchs, il se dirigeait vers une récolte de 22 buts cette saison, l’équivalent de 33 buts sur une saison normale de 82 matchs.

« Kotkaniemi amène quelque chose de différent, il fabrique des jeux et il est capable de marquer. Je m’attends à ce que l’attaque soit là et qu’ils soient responsables », a résumé Ducharme.

Avec Kotkaniemi qui est déplacé à l’aile, Jake Evans devrait le remplacer au centre du quatrième trio. En défense, la formation restera intacte.

Jake Allen défendra le filet montréalais, tandis que Carey Price est resté à Montréal pour subir des traitements afin de soigner une blessure au bas du corps. Détail intéressant, c’est Cayden Primeau, et non pas Charlie Lindgren, qui sera en uniforme à titre d’auxiliaire. Primeau a été rappelé du Rocket mardi, mais était officiellement au sein de l’équipe de réserve. Il n’y est pas resté bien longtemps !

La formation probable du Canadien Tatar-Danault-Kotkaniemi

Drouin-Staal-Toffoli

Perry-Anderson-Suzuki

Byron-Evans-Lehkonen Edmundson-Weber

Kulak-Petry

Mete-Ouellet Allen