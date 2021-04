Il s’agit sans doute de l’une des meilleures cuvées de l’histoire du hockey.

Mathias Brunet

La Presse

De cette cuvée 2003, le Canadien comptait trois joueurs en uniforme lundi contre les Oilers : Eric Staal, Corey Perry et Shea Weber.

Staal, 36 ans, domine cette génération au chapitre des matchs disputés (1273), des buts (440) et des points (1032) ; Perry est cinquième pour les points (811) derrière Staal, Parise, Carter et Pavelski et Weber est le deuxième compteur chez les défenseurs (587 points) derrière Brent Burns.

Dans un monde idéal, ils auraient cinq ou dix ans de moins, mais ils semblent encore avoir les atouts pour aider un club de hockey.

Curieusement, un nombre important de joueurs repêchés cette année-là ne jouent déjà plus au hockey, tandis que d’autres parviennent encore à dominer au sein de leurs équipes respectives.

Thomas Vanek, Ryan Kesler, Brent Seabrook, Dion Phaneuf, Dustin Byfuglien, Mike Richards, Milan Michalek, Nathan Horton, Jimmy Howard et Corey Crawford, entre autres, sont à la retraite.

Nos Québécois Maxim Lapierre et Bruno Gervais sont en train de se construire une brillante carrière dans les médias, à TVA Sports et RDS respectivement. Loui Eriksson, Zach Parise, David Backes et Braydon Coburn s’accrochent à la LNH. Andrei Kostitsyn et Eric Fehr jouent en Europe.

Le premier choix au total, Marc-André Fleury, lui, connaît la meilleure saison de sa carrière à Vegas, avec une fiche de 17-9, une moyenne de 2,14 et un taux d’arrêts de ,924.

PHOTO RON CHENOY, USA TODAY SPORTS Marc-André Fleury

Patrice Bergeron demeure toujours l’un des centres les plus dominants du hockey, au sein du premier trio des Bruins complété par Brad Marchand et David Pastrnak.

Joe Pavelski est le premier compteur des Stars de Dallas avec 34 points, dont 15 buts, en 36 matchs. Brent Burns est le défenseur le plus utilisé de la LNH après Drew Doughty à 26:28. Il a 21 points en 36 matchs à San Jose.

Ryan Suter a vu son temps d’utilisation diminuer au Minnesota, mais il joue toujours presque 23 minutes par match et le Wild connait une saison surprenante. Il serait en route vers une 14e saison de plus de 30 points avec un calendrier complet.

À Los Angeles, Dustin Brown a 15 buts, toujours à la droite du premier trio. Jeff Carter vient d’être déplacé à l’aile droite au sein du deuxième trio pour faire une place au jeune centre de 21 ans, Gabriel Vilardi, 11e choix au total en 2017.

En bref, la vie ne s’arrête pas à 36 ans dans le hockey. Corey Perry, d’ailleurs, malgré un manque de vitesse flagrant, vient d’amasser 11 points à ses 19 derniers matchs. Il a été à l’origine du retour du CH en troisième période, lundi soir, grâce à une belle percée le long de la bande et un contrôle habile de la rondelle.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Corey Perry

Eric Staal a laissé une excellente première impression avec le but gagnant en prolongation, un temps d’utilisation de presque 17 minutes et 78 % d’efficacité lors des mises au jeu.

L’ancien capitaine des Hurricanes de la Caroline n’a plus l’impact de ses grandes années, mais il se dirigeait vers une saison de 58 points au Minnesota l’an dernier. Il en avait obtenu 76, dont 42 buts, il y a trois ans à peine.

Shea Weber, revigoré par une pause de dix jours, s’est dressé devant Connor McDavid, entre autres. Il semble enfin avoir retrouvé son élan de l’été dernier.

L’arrivée de Staal bouscule évidemment le quotidien des jeunes. Jake Evans a été exclu de la formation lundi. Jesperi Kotkaniemi a été rétrogradé au sein du quatrième trio.

Kotkaniemi a eu un temps de jeu égal ou presque à celui des autres centres après deux périodes, mais avec la blessure à Gallagher, et l’absence de supériorités numériques, il n’a pas joué à compter du milieu de la troisième période, pour un temps d’utilisation total de 13:13. Il avait pourtant été le centre le plus utilisé de l’équipe (17:16) lors du match précédent. Il a même fait quelques présences à l’aile droite du trio de Danault et Tatar.

Le jeune homme de 20 ans n’avait pourtant pas grand-chose à se reprocher, son trio avait même été le meilleur du club en première période, mais on peut excuser l’entraîneur Dominique Ducharme compte tenu de la réorganisation des trios.

Le Canadien entre dans une phase ou la réinitialisation chevauche la volonté de gagner à court terme. Si Ducharme utilise ses qualités de communicateur pour expliquer aux jeunes ses décisions (il l’a fait la veille), il pourra garder intacte la confiance de Kotkaniemi et compagnie. C’est en les gardant dans le néant qu’on peut affecter leur épanouissement.

La présence d’un joueur expérimenté comme Staal, non seulement doué, mais capable de passer à un autre niveau lorsque l’enjeu est important, sera bénéfique pour les jeunes centres du Canadien. Ils héritent d’un nouvel « entraîneur » doublé d’un grand frère.

Avec sa victoire lundi, le Canadien s’éloigne à huit points des Canucks et des Flames. Montréal a en outre deux matchs de plus à disputer que Vancouver, et cinq de plus que Calgary. Les Flames ont 16 parties pour creuser l’écart, les Canucks 19 (et ils sont encore aux prises avec la COVID-19).

Le Canadien peut se préparer pour les séries éliminatoires.