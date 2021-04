On ne se trompe pas en affirmant que le Canadien est transporté par ses vétérans jusqu’ici. La victoire de lundi, signée notamment Eric Staal, Corey Perry et Shea Weber, l’a rappelé.

Guillaume Lefrançois

La Presse

La récente séquence de succès a été rendue possible par le brio du trio de Tomas Tatar, Phillip Danault et Brendan Gallagher. En défense, Jeff Petry a été le meilleur de l’équipe jusqu’ici, et Joel Edmundson, la plus grande surprise. Perry a le don de faire sentir sa présence dans les moments importants, tandis que Tyler Toffoli produit à un rythme inespéré. Le plus jeune de ces joueurs est Edmundson, à 27 ans.

La porte s’ouvre maintenant pour le plus jeune joueur de cette édition 2021 du Canadien : Jesperi Kotkaniemi. En l’absence de Gallagher, perdu pour quelques semaines, c’est à lui que reviendra la première chance de se faire valoir au sein d’un trio diablement important. Ça commence mercredi contre les Maple Leafs à Toronto.

À l’entraînement, mardi, Kotkaniemi s’est en effet retrouvé à l’aile droite de Danault et Tatar. Sa nouvelle affectation est intéressante pour deux raisons.

Premièrement, ce sera une première « vraie » occasion de le voir à l’aile. Par « vraie », on sous-entend que sa seule autre expérience dans la LNH avait une portée limitée. Il avait disputé deux matchs, en fin de saison 2018-2019, au moment où ça n’allait plus du tout pour lui. Il l’avait fait au sein du quatrième trio, à hauteur de 10 minutes par match, avec Nate Thompson et Paul Byron comme compagnons.

Cette fois, le Finlandais patinera avec deux attaquants incandescents. Dans le dernier mois, Tatar et Danault mènent le Tricolore pour les points avec neuf chacun, mais il faudra voir si ce rythme sera viable sans Gallagher. Et Kotkaniemi jouera à droite, là où il évoluait en Finlande avant d’être repêché par le Canadien. « Je ne sais pas pourquoi, je préférais jouer à droite. On verra comment ça va aller », a dit le jeune homme.

Deuxièmement, le numéro 15 héritera de responsabilités costaudes. Il a été dit quelques fois que Danault a comme mandat de neutraliser les meilleurs éléments adverses. Kotkaniemi, pas autant.

Prenons les matchs contre les Maple Leafs cette saison. Les attaquants torontois que Kotkaniemi a le plus affrontés à 5 contre 5, selon Natural Stat Trick : Alex Kerfoot (18 min 30 s) et Pierre Engvall (17 : 09).

Avec Danault, ses adversaires sont appelés à changer. Les attaquants des Leafs que le Québécois a le plus souvent croisés sur la patinoire sont Auston Matthews (34 : 01) et Mitch Marner (32 : 37).

« Pour le trio de Phil, c’est un beau compliment à recevoir que d’affronter les meilleurs joueurs de la ligue. Je sens que je suis prêt pour ça », a exprimé l’ancien choix de 1er tour du Tricolore.

Ducharme voit quant à lui de belles possibilités pour Kotkaniemi.

« Le travail qu’il peut faire en échec-avant, autour du filet et les jeux qu’il peut faire avec Danault et Tatar, c’est de l’attaque. Il grandit, mais il a pris de l’expérience. Défensivement, ces joueurs-là se retrouvent souvent contre les bons trios. On a bon espoir qu’il soit capable de faire le travail avec eux », a expliqué l’entraîneur-chef.

Bien sûr, il serait injuste de s’attendre à ce que Kotkaniemi comble à lui seul l’absence de Gallagher. Par le passé, le Tricolore a d’ailleurs fléchi sans le petit ailier droit. Lors des séries 2020, l’équipe avait perdu son unique match après que Gallagher eut été blessé à la mâchoire. En saison, Montréal avait montré une fiche de 4-5-1 sans Gallagher. En 2016-2017, ce fut un dossier de 7-9-2 en l’absence du numéro 11.

« C’est notre moteur. Même quand je n’étais pas ici, de l’extérieur, on savait que c’était le moteur de cette équipe, a résumé le gardien Jake Allen. Tu sais qu’il va tout faire pour gagner. C’est un gros trou à combler. Mais on a plusieurs éléments dans cette équipe et si on en perd un, on en a un autre. Quand une porte ferme, une autre s’ouvre pour un coéquipier. »

Evans aussi

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Jake Evans

Par effet domino, la blessure à Gallagher ouvre aussi la porte à un autre jeune, Jake Evans, laissé de côté lundi avec l’arrivée de Staal.

Contrairement à Kotkaniemi, Evans était employé dans un rôle qu’il connaît bien à l’entraînement mardi : au centre du quatrième trio, avec Paul Byron et Artturi Lehkonen comme ailiers.

La présence d’Evans dans la formation est intéressante, car elle évitera à Ducharme d’employer Nick Suzuki comme deuxième centre en infériorité numérique.

Evans a paru revigoré après la pause imprévue du CH, et a disputé un de ses très bons matchs dans la LNH jeudi dernier à Ottawa. Et à moins d’un gros imprévu, le centre recrue pourrait avoir quelques matchs pour se faire valoir. Gallagher en a visiblement pour quelques semaines, tandis que le retour de Joel Armia ne semble pas imminent.

En bref

Price pourrait rater les deux prochains matchs Dominique Ducharme a indiqué qu’il y avait « une chance » que Jake Allen dispute les deux matchs en 24 heures du Tricolore cette semaine. Après les Leafs mercredi, le Canadien reçoit les Jets de Winnipeg au Centre Bell jeudi. « Carey a besoin de quelques jours. Jake jouera à Toronto. Les chances que Carey joue contre Winnipeg, c’est dur à dire en ce moment, car on doit voir comment il réagira. Il y a une chance que Jake joue les deux matchs », a indiqué l’entraîneur-chef. Price s’est blessé au bas du corps. Sur une séquence en particulier, en deuxième période, il a semblé en douleur sur un déplacement, mais Ducharme affirme que c’est une vieille blessure que Price traîne depuis un certain temps. « On veut juste qu’il règle ça et qu’il revienne à 100 % », a ajouté le pilote. On vous parlait des jeunes qui ont des occasions… Dans une moindre mesure, l’absence de Price a valu à Cayden Primeau une promotion dans l’équipe de réserve. Primeau a donc accompagné l’équipe à Toronto, et Charlie Lindgren, lui, devrait donc agir comme auxiliaire à Allen mercredi.

Fractures du pouce : d’autres cas Ducharme est demeuré évasif sur la durée de l’absence de Gallagher. Il a dit attendre « des tests encore plus poussés pour savoir à quoi s’attendre ». Pour ce que ça vaut, le défenseur des Rangers Jacob Trouba a subi la même blessure le 16 février dernier. L’équipe avait annoncé une absence de quatre à six semaines, mais il était de retour dès le 7 mars, après seulement 18 jours. Comme Gallagher, Trouba est un droitier et c’est son pouce droit qui a été touché. Jonathan Drouin, lui, avait aussi eu le pouce droit fracturé (il tire cependant de la gauche) dans une autre vie, au camp 2014 du Lightning. Blessé le 18 septembre, il était revenu au jeu le 20 octobre.

Patience pour Armia Ducharme a aussi indiqué que Joel Armia avait terminé sa quarantaine. « Par contre, il a une remise en forme à faire avant de pouvoir rembarquer sur la glace. Quand tu ne peux même pas faire un “push-up” pendant deux semaines, t’as du travail à faire », a expliqué Ducharme. Armia n’a pas joué depuis le 20 mars, et sa dernière présence sur la patinoire remonte à l’entraînement matinal du 22 mars, après lequel la saison du Canadien a été suspendue en raison d’un test positif à la COVID-19.