Parmi les bizarreries de cette saison 2021 de la Ligue nationale, il faudra retenir ce segment du calendrier des Oilers d’Edmonton.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Six jours après avoir offert une performance léthargique au Centre Bell, les revoici à Montréal pour affronter le Canadien lundi soir.

Depuis cette défaite de 4-0 mardi dernier, les Oilers sont rentrés à Edmonton, ont eu un entraînement jeudi, ont battu les Flames vendredi, avant d’avoir de nouveau congé samedi (leur match contre les Canucks a été annulé) et de reprendre l’avion dimanche pour revenir dans l’Est.

Tout ça, bien sûr, après avoir passé la semaine du 22 mars à Montréal, sans jouer, en raison de l’arrêt des activités chez le Canadien.

« On se sent bien. Les cinq jours sans match à Montréal, c’était bizarre, a reconnu le défenseur Tyson Barrie, après l’entraînement de lundi matin. On n’avait pas grand-chose à faire, on se tenait à l’hôtel. On a joué un bon match contre les Flames. On a pris l’avion hier. On comprend qu’on a un calendrier chargé qui nous attend. »

« On en a parlé au sein du groupe d’entraîneurs, a ajouté Dave Tippett, l’entraîneur-chef des Oilers. On a eu un entraînement rapide hier avant de partir. Il semblait y avoir de la vie ce matin sur la patinoire. Mais je vous pourrai réellement répondre à vos questions vers 21 h 30 ce soir ! »

Smith, la formule gagnante ?

Le Canadien a connu un certain succès face aux Oilers, montrant une fiche de 3-1-0. Les trois victoires : des gains de 5-1, 3-1 et 4-0.

Ces trois gains ont toutefois été enregistrés face au gardien Mikko Koskinen, l’homme à l’infâme contrat de 3 ans et 4,5 millions de dollars par saison. Contrat qui fut aussi le dernier qu’a signé Peter Chiarelli comme DG, coïncidence ou pas.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Mikko Koskinen

Tout ça pour dire que Mike Smith était devant le filet lors de l’unique triomphe des Oilers sur le CH. Smith avait signé un jeu blanc de 3-0 et sera le gardien partant lundi soir.

Avec une fiche de 13-3-1 et une moyenne de 2,39, Smith connaît une saison étonnante pour un gardien de 39 ans dont la carrière semblait achever. Mais au-delà de son travail devant le filet, Tippett a reconnu que le jeu de Smith avec la rondelle – il est essentiellement aussi actif que Carey Price en relance – pouvait avoir des effets bénéfiques contre le Tricolore.

« C’est un facteur. Il les empêche d’implanter leur échec-avant et nous évite de trop nous défendre. Je mentirais si je disais qu’il ne nous aide pas à sortir de notre zone et à y passer moins de temps », a indiqué Tippett.

Les Oilers ont mal paru lors de leur passage à Montréal, mais connaissent néanmoins une très bonne séquence, avec un dossier de 9-3-1 à leurs 13 dernières sorties. La défaite de la semaine dernière contre le CH a été la seule des quatre qui a été enregistrée par plus d’un but.