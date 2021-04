La victoire de 3-2 du Canadien contre les Oilers lundi soir pourrait coûter cher au Tricolore.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Après le match, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a indiqué que Brendan Gallagher avait subi une fracture au pouce de la main droite.

La durée de son absence demeure indéterminée. À un collègue qui lui a demandé si on parlait de plusieurs semaines, Ducharme a répondu par l’affirmative. « On va en savoir plus », a-t-il ajouté.

Gallagher a quitté le match en milieu de première période après qu’une rondelle tirée par son coéquipier Alexander Romanov l’a atteint à la main droite.

Le petit numéro 11 a été ralenti par des blessures du même type plus tôt dans sa carrière. C’était cependant sa main gauche qui avait été fracturée, deux fois plutôt qu’une.

Gallagher vient au 2e rang chez le Canadien cette saison avec 14 buts en 35 matchs. Il compte aussi 9 passes pour un total de 23 points.

Ducharme a aussi révélé que le gardien Carey Price était « évalué » par les médecins. « Je ne pense pas que ce soit sérieux, mais il est évalué », a dit le pilote du Tricolore.

Price a semblé se faire mal à une jambe en deuxième période, comme en fait foi sa réaction sur la séquence ci-bas. Il a néanmoins terminé le match.

Le Canadien s’entraîne mardi matin à Brossard, avant de prendre la route de Toronto. On devrait alors en savoir un peu plus sur les deux joueurs.