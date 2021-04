Marc Bergevin doit être considéré parmi les candidats au titre de directeur général de l’année dans la LNH, a déclaré le distingué Darren Dreger sur les ondes de TSN 690 vendredi.

Mathias Brunet

La Presse

Sa déclaration a fait sursauter les fans les plus cyniques du Canadien, mais pas le milieu du hockey. Ses nouvelles acquisitions cartonnent.

Tyler Toffoli vient au quatrième rang des buteurs de la Ligue. Josh Anderson, obtenu pour Max Domi, serait en route vers une saison de 31 buts et il amène beaucoup de vitesse et de robustesse. Joel Edmundson mène la LNH au chapitre des plus et des moins à +30. Jake Allen constitue l’un des meilleurs auxiliaires de la Ligue.

Et le Canadien continue de progresser. Après un décevant 24e rang l’an dernier, l’équipe occupe le 14e rang du classement général et le quatrième rang de sa division avec une fiche de 16-9-9.

S’il mérite une considération parmi les finalistes, on se demande bien qui pourra battre le nouveau DG des Panthers de la Floride, Bill Zito, ancien bras droit de Jarmo Kekalainen à Columbus.

Zito a succédé cet automne à Dale Tallon, dont le règne de 10 ans a été désastreux. Malgré des promesses de jours meilleurs, les Panthers ont participé seulement deux fois aux séries pendant cette décennie et n’ont pas remporté la moindre ronde.

PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L'ex-DG des Panthers, Dale Tallon

Consultez le classement ce matin. Vous n’aurez pas la berlue. Les Panthers occupent bel et bien le premier rang, avec une fiche de 26-9-4. Ils sont quatrièmes au chapitre de la moyenne de buts marqués par match.

Zito, 56 ans, un ancien agent de joueurs, diplômé de Yale, où il a joué (de façon très modeste), n’a pas hésité à brasser la soupe à son arrivée.

Deux des quatre meilleurs compteurs du club l’an dernier, Mike Hoffman et Evgeni Dadonov, n’ont pas été retenus. Ils ont signé de riches contrats ailleurs. Hoffman a été soumis au ballottage la semaine dernière par les Blues, menacés de rater les séries. Dadonov jouait sur le quatrième trio des Sénateurs samedi. Il a 14 points en 38 matchs.

Zito les a remplacés par deux joueurs abandonnés, Anthony Duclair, sans contrat jusqu’au 17 décembre, et Carter Verhaeghe, fumant dans la Ligue américaine il y a deux ans au sein de l’organisation du Lightning, mais incapable d’en faire autant dans la LNH.

PHOTO JASEN VINLOVE, USA TODAY SPORTS Carter Verhaeghe

Verhaeghe constitue l’aubaine de l’année dans la LNH. Il a déjà 17 buts, et 33 points, en 39 matchs, soit 36 buts dans une saison complète. Zito l’a obtenu pour un million cette année et un million l’an prochain…

Zito a aussi réussi à se départir du contrat de Mike Matheson tout en acquérant un solide leader à l’attaque, Patric Hornqvist. Celui-ci a 27 points en 35 matchs.

Comment faire oublier l'ancien deuxième centre des Panthers Vincent Trocheck, bêtement échangé par son prédécesseur pour quatre joueurs de deuxième ordre et qui occupait le premier rang des compteurs des Hurricanes avant de se blesser (29 points en 28 matchs) ? On se tourne vers son ancien club et on obtient Alexander Wennberg sur le marché des joueurs autonomes pour 2,25 millions de dollars pour un an.

Un autre coup de maître ? Gustav Forsling, 24 ans, réclamé au ballottage des Hurricanes de la Caroline. Il joue désormais au sein de la première paire de défense en Floride avec la perte d’Aaron Ekblad. Il a neuf points à ses 15 derniers matchs et joue entre 21 et 25 minutes par rencontre.

PHOTO KIM KLEMENT, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Gustav Forsling

Ekblad connaissait la saison de sa carrière au moment de se blesser le 28 mars. Les Panthers ont réussi à gagner leurs quatre matchs suivant sa perte.

Le gardien Sergei Bobrovsky, poussé par un étonnant Chris Drieger, s’est replacé. Leurs belles performances ne sont sans doute pas étrangères à l’instauration récente d’un département des gardiens, chapeauté par Roberto Luongo et renforcé par l’arrivée du légendaire François Allaire.

Le jeune Spencer Knight, 13e choix au total en 2019, vient de signer son premier contrat professionnel et pourra travailler avec Allaire à la fin de sa quarantaine. Knight est sans doute le meilleur espoir de la Ligue devant le filet.

Le premier choix de l’équipe en 2020, le centre Anton Lundell, 19 ans, 25 points en 24 matchs à Helsinki, 10 points en 7 matchs au Championnat mondial junior, devrait rejoindre l’équipe d’ici l’an prochain.

Et pendant ce temps, Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov, les deux locomotives de l’équipe, continuent à produire à un rythme d’enfer, mieux entourés cette fois.

PHOTO DAVID SANTIAGO, ARCHIVES MIAMI HERALD VIA AP Aleksander Barkov (16) et Jonathan Huberdeau

Malgré les nombreux bons coups de Marc Bergevin, on voit mal comment il pourrait battre Bill Zito. Si seulement cet homme travaillait dans un grand marché.

Staal au centre du deuxième trio

PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Eric Staal

Eric Staal occupera donc la position de centre du deuxième trio entre Tyler Toffoli et Jonathan Drouin, lundi soir contre les Oilers. Jesperi Kotkaniemi, le centre le plus utilisé contre Ottawa samedi, se retrouve entre Paul Byron et Artturi Lehkonen, avec qui il formait un troisième trio il y a quelques matchs. Nick Suzuki forme donc en principe le troisième trio avec Josh Anderson et Corey Perry. On enlève ainsi beaucoup de pression sur les épaules des deux jeunes centres du CH. Ils seront opposés aux troisième et quatrième trios adverses et pourraient s’exprimer encore davantage. Beaucoup, beaucoup de profondeur à Montréal.

