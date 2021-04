(Winnipeg) Pierre-Luc Dubois a trouvé le fond du filet à deux occasions et les Jets de Winnipeg ont défait les Sénateurs d’Ottawa 4-3, lundi soir.

La Presse Canadienne

Adam Lowry et Kyle Connor ont aussi fait bouger les cordages pour les Jets. Andrew Copp et Nikolaj Ehlers ont tous les deux amassé deux mentions d’aide.

Ryan Dzingel a récolté un but et une assistance tandis que Josh Norris et Connor Brown ont ajouté un but chacun pour les Sénateurs.

Anton Forsberg a égalé un sommet en carrière en faisant face à 46 lancers et il en a stoppé 42 pour la formation d’Ottawa.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien des Jets Connor Hellebuyck a connu une soirée plus tranquille, repoussant 20 lancers.

La troupe de Winnipeg continue d’avoir l’avantage contre les Sénateurs cette saison, ayant remporté cinq des six affrontements entre les deux équipes. Elles en disputeront quatre autres d’ici la fin de la campagne.