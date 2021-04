Ovechkin marque son 265 e but en avantage numérique

(Newark) Alex Ovechkin a rejoint Brett Hull au deuxième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la LNH en avantage numérique et les Capitals de Washington ont battu les Devils du New Jersey 5-4, dimanche.

Associated Press

Ovechkin a marqué son 265e but en carrière en supériorité numérique lors de la deuxième période pour rejoindre Hull. Il n’est plus qu’à neuf filets en pareilles circonstances pour rejoindre Dave Andreychuk (274) au premier rang de l’histoire.

Pour le Russe de 35 ans, qui a aussi amassé deux mentions d’aide, il s’agissait d’un 19e but cette saison. Il en a maintenant 725 en carrière, ce qui le place à six buts de Marcel Dionne et du cinquième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la LNH.

Ilya Samsonov a joué un rôle crucial pour les Capitals, lui qui a réalisé 35 arrêts, dont 29 lors des deux premières périodes de jeu.

Les Capitals ont remporté les huit duels entre les deux équipes cette saison.

T. J. Oshie, Conor Sheary, Carl Hagelin et Evgeny Kuznetsov ont aussi marqué pour les Capitals, qui n’avaient jamais gagné tous les matchs contre une même équipe dans une saison auparavant.

Travis Zajac a obtenu deux buts pour les Devils, tandis que Yegor Sharangovich et Jesper Bratt ont fait mouche une fois. Les Devils accusaient un retard d’un but après 40 minutes de jeu, en dépit du fait qu’ils avaient l’avantage 31-12 dans la colonne des tirs.

Mackenzie Blackwood a repoussé 19 tirs.

Après des buts de Zajac et de Oshie en première période, Sheary a placé les Capitals en avance à 3 : 21 de la deuxième période, lorsque son tir a dévié sur le chandail du défenseur des Devils Damon Severson avant d’entrer dans le but.

Ovechkin a ensuite doublé l’avance des siens en dirigeant un retour de lancer de Nicklas Backstrom entre les jambières de Blackwood en avantage numérique.

Sharangovich a réduit l’écart en fin de deuxième période, mais Hagelin et Kuznetsov ont rapidement porté le pointage à 5-2 en début de troisième.

Bratt et Zajac ont ramené les Devils à un but derrière les Capitals avec 4 : 07 à jouer en troisième, mais la remontée s’est arrêtée là.