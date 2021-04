(Montréal) La Ligue de hockey junior majeur du Québec annonce que cinq équipes du circuit doivent suspendre leurs activités.

La Presse Canadienne

Les Olympiques de Gatineau et les Remparts de Québec ont enregistré un cas positif à la COVID-19 parmi leurs joueurs et suspendent leurs activités en présentiel. L’Armada de Blainville-Boisbriand, le Drakkar de Baie-Comeau et l’Océanic de Rimouski, qui ont affronté les Olympiques et les Remparts, ont également mis leurs activités sur pause jusqu’à ce que l’enquête épidémiologique de la Santé publique soit complétée.

Les cinq équipes doivent se soumettre aux consignes du protocole COVID-19 de la LHJMQ, qui incluent le confinement et le dépistage des joueurs, membres du personnel et officiels.

Compte tenu de ces derniers évènements, la ligue repousse le début des séries éliminatoires de la Coupe du Président jusqu’à nouvel ordre.