(Uniondale) Mathew Barzal a amassé trois buts et ajouté deux mentions d’aide, Jordan Eberle a marqué deux buts et les Islanders de New York ont vaincu les Capitals de Washington 8-4 jeudi soir.

Associated Press

Brock Nelson, Casey Cilikas et Josh Bailey ont également trouvé le fond du filet pour les Islanders, qui affichent un dossier de 14-1-2 à domicile.

La victoire leur a permis de rejoindre les Capitals et les Penguins de Pittsburgh au sommet du classement de la section Est avec 50 points. Les Capitals ont un match en main sur chacune de ces deux équipes.

Le gardien Semyon Varlamov a bloqué 22 rondelles pour les Islanders, et porté sa fiche à 8-3-1 à ses 12 dernières décisions. Durant cette séquence, il a concédé 30 buts. Sa fiche cumulative est de 15-7-3.

Dans la défaite, le défenseur John Carlson a inscrit deux buts. T. J. Oshie et Daniel Sprong ont complété.

Le match a été marqué par une première période chaotique, à commencer par un incident impliquant le gardien des Capitals, Ilya Samsonov, qui a dû quitter la glace après 30 secondes de jeu lorsqu’il est entré en collision avec Oshie derrière son filet.

L’épaule d’Oshie est entrée en contact avec la tête de Samsonov. Vitek Vanecek a temporairement pris la relève.

Carlson a rapidement donné l’avance aux Capitals, après 61 secondes de jeu mais Eberle a égalé le score à 5 : 02. Barzal a donné l’avance aux Islanders à 16 : 09 au terme d’une spectaculaire descente d’un bout à l’autre de la patinoire.

Samsonov est revenu devant le filet avec un peu plus de trois minutes à jouer à la période, tout juste avant que Nelson ne marque son 13e but de la saison à 17 : 32 pour porter le score 3-1.

Sprong a réduit l’écart seulement 48 secondes plus tard avant que Barzal ne réussisse son deuxième but du match à 18 : 53 grâce à un filet marqué d’un angle presque impossible.