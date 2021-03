Connor McDavid a été puni… mais peut-être pas autant que la direction du Canadien ne l’aurait souhaité.

Richard Labbé

La Presse

Ainsi, pour un coude à la tête porté assez haut à l’endroit de Jesperi Kotkaniemi, lors du match de mardi soir au Centre Bell, le joueur vedette des Oilers d’Edmonton s’en sortira avec une amende de 5000 $.

Il s’agit du montant maximal qui est permis selon les termes de la convention collective de la Ligue nationale de hockey.

Le coup en question est survenu lors de la première période du match de mardi soir, remporté par le Canadien, par la marque de 4-0. Le geste a valu à McDavid une punition mineure de deux minutes pour rudesse.

Après la rencontre, l’attaquant des Oilers n’a exprimé aucun regret lorsqu’interrogé à propos de sa charge à l’endroit de Kotkaniemi. « Ce ne fut rien de spécial, a-t-il répondu. Juste une soirée normale. »

Chez le Canadien, de toute évidence, on ne veut pas faire tout un plat de cette histoire.

« L’arbitre a pris la bonne décision sur la patinoire. Je ne commenterai pas le reste, la ligue a fait son travail », s'est contenté de dire l'entraîneur Dominique Ducharme au terme de l'entraînement de mercredi matin à Brossard.

Son de cloche similaire du côté de Jake Allen.

« Je pense que la LNH fait un bon travail, a ajouté le gardien réserviste. Je ne pense pas que ça méritait une suspension. Assurément une pénalité, peut-être une pénalité mineure double. On a obtenu un avantage numérique à la suite de ce jeu et on a gagné du momentum. »

Les deux équipes vont se retrouver au Centre Bell lundi prochain.