Le vice-président et directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois.

Le vice-président et directeur général du Lightning de Tampa Bay Julien BriseBois s’associe au programme de sport d’excellence des Carabins de l’Université de Montréal, a annoncé l’établissement scolaire.

La Presse Canadienne

BriseBois, un diplômé de la Faculté de droit de l’UdeM, en a profité pour offrir une contribution personnelle de 75 000 $ qui sera versée spécifiquement à l’équipe de hockey féminin des Carabins. Celle-ci viendra soutenir le développement professionnel du personnel d’entraîneurs et l’encadrement des étudiantes-athlètes des Bleus.

Le Québécois âgé de 44 ans a du même coup fait son entrée au sein du club des Gouverneurs des Carabins, un regroupement de personnalités, dont un bon nombre provenant du milieu des affaires, appuyant le développement du programme sportif de l’UdeM.

BriseBois, qui a contribué à la conquête de la Coupe Stanley du Lightning l’an dernier, a aussi remporté la Coupe Calder à deux reprises, en 2007 et 2012, alors qu’il dirigeait respectivement les clubs écoles du Canadien de Montréal et du Lightning.

Le programme de hockey féminin des Carabins, qui est présentement dirigé par l’entraîneuse Isabelle Leclaire, a pris part aux championnats canadiens U SPORTS à neuf reprises en 11 ans d’existence, récoltant au passage six médailles, dont deux en or, en 2013 et 2016.

Les joueuses des Carabins ont aussi fait partie de la finale du RSEQ 10 fois en 11 saisons, et elles cumulent jusqu’ici une fiche de 193 victoires, 78 défaites et 23 revers en prolongation ou fusillade.

Les Carabins constituent le plus important programme de sport universitaire francophone en Amérique, avec plus de 520 étudiants-athlètes répartis dans 23 équipes.