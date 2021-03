Nick Ritchie (21) et Mackenzie Blackwood (29)

(Boston) Mackenzie Blackwood a été parfait devant 40 lancers pour obtenir un premier jeu blanc cette saison et les Devils du New Jersey ont tenu le coup pour battre les Bruins de Boston 1-0, dimanche.

Ken Powtak

Associated Press

Kyle Palmieri a inscrit le seul but du match, aidant les Devils à porter à 4-0-1 leur fiche contre les Bruins cette saison. Ces cinq duels ont été décidés par un but.

Jaroslav Halak a repoussé 28 rondelles pour les Bruins, qui ont malgré tout obtenu un point dans un quatrième match consécutif (3-0-1).

Les Devils avaient perdu quatre de leurs cinq dernières sorties. Ils affronteront à nouveau la troupe de Boston, mardi.

Alors que Halak était revenu au banc des siens en faveur d’un joueur de plus, Patrice Bergeron a envoyé la rondelle dans le filet alors qu’il ne restait que 70 secondes à écouler. Les Devils ont toutefois contesté le but, jugeant qu’il y avait eu de l’obstruction aux dépens de Blackwood. Le but a été refusé en raison de l’intervention de l’attaquant des Bruins David Krejci.

L’équipe du New Jersey aurait pu se donner un meilleur coussin alors qu’il restait trois minutes et demie à jouer au dernier tiers. Miles Wood s’est amené en échappée devant Halak, qui a fermé la porte.