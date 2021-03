(Washington) Tom Wilson a fait mouche deux fois, Alex Ovechkin a enfilé son 724e but en carrière et les Capitals de Washington ont tenu bon pour vaincre les Rangers de New York 5-4, dimanche.

Stephen Whyno

The Associated Press

Les Capitals ont désormais gagné 10 de leurs 11 derniers matchs, et Ovechkin a marqué à 11 reprises lors de cette séquence.

Avec ses 18 buts cette saison, il ne lui en manque plus que sept pour rejoindre Marcel Dionne au cinquième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la LNH.

Les Capitals ont pris les devants 4-0 en début de troisième période grâce à un but d’Evgeny Kuznetsov, mais les Rangers ont amorcé une remontée quelques minutes plus tard.

PHOTO SCOTT TAETSCH, USA TODAY SPORTS Evgeny Kuznetsov a célébré son but avec sa traditionnelle imitation d'un oiseau.

Un but de T. J. Oshie à 11:46 du troisième engagement aura été crucial pour les Capitals, puisqu’il s’est avéré être le but gagnant.

Le Québécois Alexis Lafrenière a obtenu le cinquième but de sa saison recrue, ce qui a mis fin à sa séquence de 12 parties sans trouver le fond du filet. Son dernier but remontait au 4 mars contre les Devils du New Jersey.

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Alexis Lafrenière a marqué son cinquième but de la saison.

Colin Blackwell a obtenu deux buts, alors qu’il célébrait son 28e anniversaire de naissance. Chris Kreider a enfilé le quatrième but des siens lors d’un avantage numérique en fin de troisième, mais les Rangers n’ont pu créer l’égalité.

Ilya Samsonov a effectué quelques arrêts dans les dernières minutes de l’engagement pour permettre à son équipe de l’emporter. Il a bloqué 16 tirs pour obtenir une deuxième victoire consécutive.

Keith Kinkaid a réalisé 17 arrêts pour les Rangers, qui ont perdu un deuxième match consécutif.

Les deux équipes croiseront le fer à nouveau mardi soir, mais cette fois au Madison Square Garden de New York.