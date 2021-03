Le DG des Flames, Brad Treliving, verra-t-il son règne prendre fin en 2021, ou lui donnera-t-on la chance de sauver son poste en transformant son noyau de joueurs ?

Mathias Brunet

La Presse

Ces questions se posent cette semaine à Calgary. Les Flames viennent de perdre une chance unique de combler leur écart avec le Canadien avec deux défaites consécutives aux mains des Sénateurs d’Ottawa, lundi et mercredi.

Les Flames se retrouvent aujourd’hui à quatre points du Canadien et du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires, avec trois matchs de moins à disputer. Ils sont à deux points des Canucks de Vancouver et du cinquième rang de la division nord avec trois matchs en main.

Treliving a brûlé l’une de ses cartes il y a trois semaines en congédiant son entraîneur Geoff Ward. L’arrivée du rugueux Darryl Sutter a eu un effet immédiat. Les Flames ont battu le Canadien de façon nette deux fois de suite il y a deux semaines. Ils ont collé une troisième victoire consécutive face aux Oilers par la suite.

Mais ils viennent de perdre quatre de leurs cinq derniers matchs et ils ont marqué deux maigres buts à leurs trois dernières rencontres. La fiche de Sutter s’établit désormais à 4-4.

Si les fans du Canadien sont impatients, imaginez ceux des Flames. Depuis leur finale de la Coupe Stanley en 2004, leur équipe a gagné une seule ronde de séries éliminatoires, en 2015 sous Bob Hartley. Ils pourraient rater les séries pour la huitième fois en 12 ans.

L’arrivée cet automne du gardien Jakob Markstrom a semé l’espoir à Calgary. Les Flames n’avaient pas pu compter sur un gardien de premier plan depuis la retraite de Miikka Kiprusoff, en 2013.

Mais on avait peut-être surestimé la défense et, ou, sous-estimé la perte de T.J. Brodie. Celui-ci a signé un contrat avec les Maple Leafs de Toronto et on l’a remplacé par un défenseur à caractère défensif, Chris Tanev, anciennement des Canucks de Vancouver. On a aussi bouché un trou au sein de la troisième paire avec l’ancien du Lightning et du Canadien, Nikita Nesterov, mais l’expérience n’est pas concluante. Le vieillissement de leur as Mark Giordano, 37 ans, demeure aussi un facteur important à considérer.

PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS Les défenseurs des Flames Christopher Tanev (8) et Noah Hanifin (55) devant le gardien Jacob Markstrom (25).

Il y a eu des changements cosmétiques depuis l’entrée en poste de Sutter. Tanev et Noah Hanifin sont devenus le duo de prédilection du coach, devant Giordano et Rasmus Andersson.

Darryl Sutter se plait souvent à dire, et il l’a répété mercredi, qu’un club accédait aux séries en remportant ses matchs 2-1.

C’est sans doute pourquoi les stars voient toutes leur temps d’utilisation diminuer, tandis que les joueurs de soutien ou à caractère défensif, Lucic, Mikael Backlund, Brett Ritchie, Derek Ryan voient le leur augmenter de façon substantielle.

Ritchie, 27 ans, dont le sommet en carrière est de 24 points en une saison, profite le plus de l’arrivée de Sutter avec cinq minutes d’utilisation supplémentaire. Il était fréquemment rayé de la formation sous Ward. Il joue désormais sur le premier trio. Il a cependant raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure.

Le temps d’utilisation de Milan Lucic, qui a joué pour Sutter à Los Angeles, a aussi augmenté de plusieurs minutes. Il joue parfois même 18 minutes par rencontre. Il est un peu plus productif sous Sutter avec quatre points en huit matchs.

Celui de Matthew Tkachuk a chuté dramatiquement. Le jeune homme jouait fréquemment entre 20 et 22 minutes par rencontre sous Geoff Ward. Il n’a jamais atteint la marque des 20 minutes avec Sutter. Il a même joué à peine plus de 13 minutes deux fois lors des quatre dernières rencontres. Un temps de jeu comparable à celui de Paul Byron à Montréal. Pas sûr que le meilleur compteur de Flames l’an dernier en est très heureux et c’est le sujet de l’heure à Calgary.

PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS Matthew Tkachuk

Johnny Gaudreau a joué 25 minutes lors du match précédant l’arrivée de Sutter. Il en dispute entre 14 et 18 sous Sutter. Elias Lindholm joue en moyenne trois minutes de moins par match.

Gaudreau a deux points en huit matchs sous son nouveau coach. Tkachuk en a quatre en huit matchs et Sean Monahan seulement trois.

À l’heure actuelle, les vedettes sont tellement éteintes qu’on ne parvient même pas à marquer plus d’un but par match.

Sutter n’a pas été tendre envers Gaudreau et Monahan cette semaine, dont il demande davantage d’implication défensive. « Ils ont du talent et ils l’ont fait par le passé. Ils doivent améliorer la qualité de leurs tirs, leur vitesse d’exécution et leur jeu sur 200 pieds. On ne joue pas sur un lac. »

Ce n’est pas en les gardant sur le banc ou en les rabaissant qu’on relancera l’équipe. Les problèmes des Flames n’empêcheront pas les membres de l’organisation du Canadien de dormi, au contraire…