(Ottawa) Le gardien recrue Filip Gustavsson affirme qu’il se sent déjà confiant devant le filet des Sénateurs d’Ottawa, après seulement deux départs.

La Presse Canadienne

En fait, tous les membres des Sénateurs semblent plutôt à l’aise lorsque vient le temps d’affronter les Flames de Calgary.

Gustavsson a réalisé 28 arrêts et Chris Tierney a marqué le filet victorieux dans un gain de 3-1 des Sénateurs face aux Flames, mercredi.

Les Sénateurs (12-20-3) affichent un dossier de 5-2 contre les Flames cette saison. Aussi, ils ont récolté au moins un point au classement dans leurs cinq dernières parties (3-0-2).

« C’était comme un match normal pour moi aujourd’hui », a déclaré Gustavsson, qui avait mené les Sénateurs vers une victoire de 2-1 contre les Flames à son premier départ dans la LNH lundi.

« J’avais le sentiment d’avoir franchi l’étape la plus difficile lors du dernier match. Maintenant, on est à l’étape de commencer et de jouer. »

Gustavsson a gagné son duel face à Jacob Markstrom. Les deux gardiens ont été solides et ont maintes fois freiné les élans offensifs adverses dans une rencontre qui s’est déroulée à un rythme rapide.

Markstrom a bloqué 28 tirs.

« Nous sommes tous très contents pour (Gustavsson), a déclaré Josh Norris, une autre recrue, qui a marqué son troisième but en quatre matchs pour les Sénateurs.

« Il est tellement un bon gars. Il se présente à l’aréna pour travailler tous les jours, et il aime venir à l’aréna. C’est bon de le voir connaître du succès. Il semble tellement calme, et en tant que joueur, c’est quelque chose qui vous inspire », a ajouté Norris.

Nikita Zaitsev a confirmé la victoire avec un but dans un filet désert.

Le défenseur Mark Giordano a obtenu son cinquième but de la saison pour les Flames (15-16-3).

Ce but, inscrit à 13 : 37 de la deuxième période, avait permis aux Flames d’ouvrir la marque, quelques instants après avoir écoulé avec succès une punition mineure à Dillon Dube.

Giordano a décoché un tir de la ligne bleue qui a dévié sur l’attaquant des Sénateurs Alex Formenton avant de déjouer Gustavsson.

Les Sénateurs ont créé l’égalité à 4 : 48 de la troisième période. De l’échec-avant efficace d’Evgenii Dadonov derrière le filet des Flames a mené au huitième but de Norris cette saison.

Tierney a donné l’avance aux Sénateurs, exploitant le retour d’un tir de Thomas Chabot pour déjouer Markstrom à 12 : 01, après une longue présence des Sénateurs en zone rivale.

Les Sénateurs joueront leur prochain match jeudi soir alors qu’ils accueilleront les Maple Leafs de Toronto.

Les Flames rentreront à Calgary où ils recevront les Jets de Winnipeg pour le premier de trois matchs consécutifs à compter de vendredi.