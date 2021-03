Le match prévu lundi soir entre le Canadien et les Oilers a été annulé après que les noms des attaquants Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia eurent été placés sur la liste du protocole de la COVID-19.

Les joueurs et membres du personnel du Canadien ont fait leurs tests quotidiens de COVID-19 mardi matin au centre d’entraînement de l’équipe, à Brossard.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Ils avaient jusqu’à 9 h pour les faire, et devraient recevoir les résultats en fin d’après-midi mardi. On devrait donc en savoir plus vers 17 h, quand la LNH publie son rapport quotidien des joueurs qui sont inscrits dans le protocole de la COVID-19.

L’équipe a évidemment annulé son entraînement prévu mardi.

Ces tests font partie de la routine quotidienne des joueurs de la LNH depuis la reprise des activités, début janvier. Mais évidemment, ils seront surveillés de près en ce mardi à Montréal, au lendemain de l’annulation du match de lundi entre le Canadien et les Oilers.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia

Une inscription sur cette liste ne signifie pas automatiquement un test positif ; il peut aussi s’agir d’une personne qui a été en contact avec une personne qui a contracté le virus. Il peut aussi s’agir d’un faux positif ou d’un test non concluant, comme ce qu’avaient justement vécu les Oilers lors de leur dernière visite à Montréal. Le nom de l’attaquant Jesse Puljujarvi avait alors été inscrit sur cette liste quelques heures avant le match du 11 février. Le match avait tout de même eu lieu, sans Puljujarvi, qui était ensuite resté en isolement à Montréal en attendant les résultats de ses autres tests, qui étaient finalement négatifs.

Mardi matin, l’animateur de TSN Radio Tony Marinaro affirmait qu’un seul des deux joueurs du CH avait reçu un résultat positif. Il nous a été impossible de confirmer cette information.

On nous indique par ailleurs que l’idée que le match de lundi soit repris dès mardi est « très peu probable ». Il y a bien sûr les enjeux liés à la transmission de la COVID-19, si un des deux joueurs du CH a bel et bien contracté le virus.

Mais même s’il s’agissait d’un faux positif, il y a aussi des enjeux de calendrier. Celui du Canadien le permettrait, mais les Oilers, eux, se retrouveraient avec quatre matchs en cinq jours (mardi, mercredi et vendredi à Montréal, et samedi à Toronto). Or, la LNH ne programme jamais de tels segments de calendrier à ses équipes.