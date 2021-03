Le match prévu lundi soir entre le Canadien et les Oilers a été annulé après que les noms des attaquants Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia eurent été placés sur la liste du protocole de la COVID-19.

La LNH a annoncé que les matchs du Canadien sont reportés jusqu’au 28 mars. L’équipe pourrait reprendre l’entraînement le 29, « dépendant des résultats des tests qui seront faits d’ici », précise la LNH.

Guillaume Lefrançois

La Presse

C’est donc dire que trois autres matchs du CH sont remis, soit ceux de mercredi et vendredi (contre Edmonton) et celui de dimanche (contre Ottawa). Ces reports s’ajoutent à celui de lundi, également contre Edmonton.

Aucune date de reprise n’a été annoncée pour ces quatre matchs.

Ces matchs sont reportés après que les noms des attaquants Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia eurent été placés sur la liste du protocole de la COVID-19.

Une inscription sur cette liste ne signifie pas automatiquement un test positif ; il peut aussi s’agir d’une personne qui a été en contact avec une personne qui a contracté le virus. Il peut aussi s’agir d’un faux positif ou d’un test non concluant, comme ce qu’avaient justement vécu les Oilers lors de leur dernière visite à Montréal. Le nom de l’attaquant Jesse Puljujarvi avait alors été inscrit sur cette liste quelques heures avant le match du 11 février. Le match avait tout de même eu lieu, sans Puljujarvi, qui était ensuite resté en isolement à Montréal en attendant les résultats de ses autres tests, qui étaient finalement négatifs.

Mardi matin, l’animateur de TSN Radio Tony Marinaro affirmait qu’un seul des deux joueurs du CH avait reçu un résultat positif. Il nous a été impossible de confirmer cette information.

Par contre, le fait que la LNH ait décidé de mettre le Tricolore sur pause suggère qu’il y a bel et bien eu au moins un test positif dans l’entourage de l’équipe.

Au moment d’écrire ces lignes, il était impossible de savoir si d’autres noms que ceux de Kotkaniemi et Armia ont été ajoutés au protocole de la COVID-19. La LNH publie tous les jours, vers 17 h, une mise à jour de cette liste, mais à 18 h 15, la mention TBA (to be announced, à confirmer) était toujours inscrite pour le Canadien.

Un casse-tête pour la LNH

La décision de la LNH cause un casse-tête logistique pour le circuit, les calendriers des équipes étaient trop serrés pour permettre d’y glisser des reprises de matchs.

Avant les matchs de mardi, le Tricolore était déjà l’équipe de sa division qui avait disputé le moins de matchs cette saison (31). À l’heure actuelle, les derniers matchs du calendrier de la LNH sont prévus le 10 mai. C’est donc dire que lors de la date potentielle de reprise des activités du Canadien (le 29 mars), il restera 43 jours à la saison, pour disputer les 25 derniers matchs. Ça donnerait un match par 1,72 jour.

En début de saison, le CH devait disputer 56 matchs sur un calendrier de 116 jours, ce qui donnait un match tous les 2,07 jours.

Lors d’une saison normale, les équipes disputent 82 matchs en 185 jours (un match aux 2,21 jours).

Bref, ce sera très serré pour le CH, sans oublier le fait que dans le calendrier actuel, il est essentiellement impossible de reprogrammer les matchs contre les Oilers, sans tout chambouler. Edmonton revient à Montréal une seule fois cette saison, pour un match le 5 avril, mais le CH a déjà des matchs le 7, le 8 et le 10 à l’agenda.

Il faudra voir si la situation forcera la LNH à ajouter quelques jours au calendrier après le 10 mai, avant le début des séries. Une autre option serait de classer les équipes par pourcentage de points obtenus (comme ça a été fait pour déterminer qui participait aux séries l’été dernier). Mais Gary Bettman et Bill Daly répètent sans cesse qu’ils souhaitent une saison complète de 56 matchs pour toutes les équipes. Les enjeux pour les télédiffuseurs des matchs sont évidemment lourds.

Des impacts ailleurs ?

La situation chez le Canadien aura-t-elle un effet domino sur le reste de la Division Nord ?

Les Canucks de Vancouver, par exemple, ont affronté le Tricolore samedi, soit 36 heures avant les premiers signaux d’alarme.

Depuis ce match, les Canucks sont retournés à Vancouver, où ils affronté les Jets de Winnipeg lundi. Ils s’y sont entraînés mardi et affrontent de nouveau les Jets mercredi, avant de bénéficier d’une semaine complète de congé.

Y a-t-il de l’inquiétude chez les joueurs des Canucks, sachant qu’ils ont été en contact avec un joueur possiblement infecté ?

« Nous ne sommes pas préoccupés, a assuré le défenseur Tyler Myers, en visioconférence après l’entraînement de mardi. Nous sommes testés tous les jours, et le protocole mis en place par la LNH fait en sorte que nous sommes au-devant des événements (on top of things). Mais c’est sûr que ça nous a traversé l’esprit quand la nouvelle est sortie hier. Tout va bien pour le moment, et à moins d’avis contraire, rien ne change pour nous. »

Dans la mise à jour de fin d’après-midi, les Canucks ont ajouté un nom au protocole de la COVID-19, mais c’est celui de Travis Boyd, qui a été réclamé au ballottage lundi. Il y apparaît parce qu’il doit se soumettre à une quarantaine provinciale, selon Elliotte Friedman, et son ajout n’a donc aucun lien avec le match de samedi.