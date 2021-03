Match reporté pour le Canadien et les Oilers

On s’attendait à une grosse confrontation entre les Oilers et le Canadien au Centre Bell lundi soir, mais finalement, on n’aura eu droit à… rien du tout.

Richard Labbé

La Presse

C’est que ce match qui était prévu entre les clubs d’Edmonton et de Montréal a été remis à une date ultérieure.

La raison ? La présence de deux joueurs du Canadien sur la liste COVID-19 de la Ligue nationale de hockey, soit Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia. Ne voulant courir aucun risque, la LNH a tout simplement choisi de reporter la partie à une date qui reste à déterminer.

Les deux attaquants du Canadien sont sur cette liste par mesure préventive en premier, par exemple s’ils ont côtoyé récemment des porteurs du virus de la COVID-19. Cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils ont ramené un test positif.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Centre Bell

Par contre, Kotkaniemi et Armia avaient tous deux pris part à l’entraînement de lundi matin à Brossard, et on peut fortement présumer que les dirigeants de la ligue ont voulu jouer la carte de la précaution.

Ainsi, vers 18 h lundi soir, des rondelles ont été lancées par des préposés sur la glace du Centre Bell, comme chaque soir de match. Mais environ 30 minutes plus tard, la ligue a fait savoir, par communiqué, que la rencontre n’aurait pas lieu. La décision a été prise conjointement par la LNH, l’Association des joueurs et le personnel médical du club montréalais.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les rondelles sont rangées suite à l’annulation du match

La suite des choses est évidemment très nébuleuse. Le match de lundi soir devait être le premier d’une série de trois présentés cette semaine au Centre Bell entre les deux clubs, avec le deuxième prévu pour mercredi et le troisième, pour vendredi. À cet effet, la ligue a déjà prévu une mise à jour demain, où le scénario du reste de la semaine pour le Canadien et les Oilers devrait devenir un peu plus clair.

Reste à voir s’il sera possible de trouver une nouvelle date pour le match de lundi soir. Le calendrier du Canadien sera très chargé au cours des prochaines semaines, et il ne sera pas facile de trouver une disponibilité avant la fin de la saison, qui est prévue pour le 8 mai en ce qui concerne le club montréalais.

On notera de plus que les cas d’Armia et de Kotkaniemi sont une première chez le Canadien depuis le début de la présente saison, en janvier. De même, il s’agit du premier match reporté cette saison dans la division Nord, où les sept équipes canadiennes avaient pu échapper aux griffes de la COVID-19 avant lundi.