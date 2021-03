Bryan Rust et Jake Guentzel ont récolté un but et une aide chacun, et ils ont aidé les Penguins de Pittsburgh à vaincre les Devils du New Jersey 3-1 samedi après-midi.

Ce gain a permis aux Penguins de mettre fin à une courte série de deux revers, et de signer un septième gain à leurs neuf dernières rencontres.

Zach Aston-Reese a réussi l’autre filet des Penguins pendant que Sidney Crosby récoltait deux mentions d’aide. Le gardien Casey DeSmith a stoppé 24 tirs.

Kyle Palmieri a marqué l’unique filet des Devils, tandis que le gardien Scott Wedgewood, qui effectuait un deuxième départ d’affilée, a réalisé 26 arrêts.

PHOTO ED MULHOLLAND, USA TODAY SPORTS Kyle Palmieri (21)

Les Devils ont été tenus en échec lors de leurs quatre supériorités numériques, dont deux en troisième période.

Les Penguins ont effacé un recul de 0-1 grâce à deux buts marqués dans un intervalle de 1 : 36 au deuxième vingt.

Aston-Reese a égalé le score à 4 : 59 de la période médiane grâce à un tir qui s’est faufilé entre les jambières de Wedgewood.

Rust a donné l’avance aux Penguins lors d’un avantage numérique à 6 : 35.

Guentzel a porté le score 3-1 à 14 : 25 de la troisième période en faisant dévier un tir de Crosby.

Palmieri avait inscrit le premier but du match à 7 : 19 de la première période, s’emparant du retour d’un tir de Sami Vatanen.

Par ailleurs, l’entraîneur-chef Mike Sullivan a fait savoir que l’état de santé du vétéran centre Evgeni Malkin sera réévalué sur une base hebdomadaire.

Malkin, qui avait récolté un point lors de huit matchs consécutifs avant sa blessure, s’est blessé mardi dernier face aux Bruins de Boston.