Après la prolongation vendredi, les joueurs du Canadien devront composer avec leur autre source d’insuccès en cette saison écourtée. Nous parlons bien sûr des fameux chandails bleus rétro.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Le Canadien accueille les Canucks de Vancouver, samedi soir, pour une deuxième fois en 24 heures, et seront pour l’occasion vêtus de ces uniformes bleus qui en font damner plusieurs.

Vous aurez bien sûr compris qu’un vulgaire morceau de tissu n’est pas une explication valable des difficultés du Tricolore. Quoiqu’à lire les courriels des lecteurs sur le sujet, et les commentaires sur les réseaux sociaux, on en vient presque à se poser la question !

Le CH montre une fiche de 0-3-1 avec les chandails bleus. L’équipe prévoit disputer six matchs avec ces chandails, le dernier étant mercredi prochain. Six est d’ailleurs le nombre maximum de matchs permis pour cette campagne de marketing à laquelle les 31 équipes participent, nous explique-t-on à la LNH. Pour une raison qui nous échappe, les Flyers de Philadelphie porteront quant à eux leur chandail rétro sept fois, et l’ont notamment fait lors du match en plein air à Lake Tahoe.

Le Tricolore est une des neuf équipes à le porter six fois cette saison, un groupe dont fait partie le Minnesota, et honnêtement, avec un si beau gilet, qui peut blâmer l’organisation du Wild ?

Holtby contre le CH

Bon, passons maintenant aux choses sérieuses.

Le Canadien et les Canucks ont eu congé d’entraînement samedi matin. Dominique Ducharme s’adressera aux médias en fin d’après-midi et on saura alors s’il entrevoit apporter des changements.

En toute logique, on peut s’attendre à revoir Carey Price devant le filet, puisqu’il a eu congé vendredi. Price connaît ses meilleurs moments de la saison, avec une fiche de 4-1-2, une moyenne de 1,85 et une efficacité de,938 en mars.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Carey Price

Il faudra voir ce qui adviendra de Jake Evans. Le centre du quatrième trio n’a joué que 6 min 26 s vendredi, son plus faible temps d’utilisation de la saison.

À l’heure actuelle, l’unique attaquant excédentaire est Artturi Lehkonen, laissé de côté dans neuf des 14 derniers matchs. Michael Frolik et Laurent Dauphin sont aussi des options, mais ils sont au sein de l’équipe de réserve et devront être officiellement rappelés afin de pouvoir jouer.

Chez les Canucks, Travis Green a rencontré les médias samedi midi. Il a confirmé un seul changement à sa formation : Braden Holtby défendra le filet. Ce sera un premier départ pour le vétéran depuis le 2 mars. Le jeune Thatcher Demko a disputé les huit derniers matchs de son équipe, remportant sept de ces huit matchs.

« C’était une décision facile. Holtby est un bon gardien », a affirmé Green.

Holtby ne connaît pas le départ souhaité à sa première saison à Vancouver. Il montre une fiche de 4-6-1, une moyenne de 3,56 et une efficacité de,893.

L’ancien des Capitals aura toutefois la chance de jouer derrière une équipe qui semble s’améliorer de semaine en semaine, défensivement. « On a fait de petits ajustements et les gars ont embarqué. Je n’entrerai pas dans les détails. Mais notre jeu collectif est bien meilleur depuis le dernier match à Toronto », a expliqué Green.

L’entraîneur-chef fait ici référence à la série de trois matchs que les Canucks ont disputée dans l’ancien fief de Mel Lastman, début février. Les Vancouvérois avaient alors accordé 15 buts en 3 matchs. En 18 rencontres depuis, les Canucks n’ont accordé que 43 buts, soit 2,39 par match et à 10 reprises, ils ont limité l’adversaire à deux buts ou moins.

« On ne sera pas excellents tous les soirs, évidemment. Mais nos gardiens ont été solides, voire très forts certains soirs. Et nos joueurs ont accepté le style de jeu qu’on leur a présenté. »