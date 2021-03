Les amateurs pourront changer les angles de caméra durant le match et faire un zoom avant et arrière à partir de plusieurs angles et des ralentis, à tout moment.

Les amateurs de hockey qui regarderont vendredi soir au Réseau des sports (RDS) ou à TSN le match qui opposera les Canucks de Vancouver au Canadien, à Montréal, auront la possibilité d’utiliser une nouvelle technologie mobile 5G de Bell qui les transportera tout autour de la patinoire.

La Presse Canadienne

En faisant usage de leur appareil Bell Mobilité 5G et grâce à l’ajout de plus de 80 caméras accessibles en direct dans les applications RDS et TSN, les amateurs pourront changer les angles de caméra durant le match et faire un zoom avant et arrière à partir de plusieurs angles et des ralentis, à tout moment.

Et les téléspectateurs pourront également vivre l’expérience 5G lors de la présentation des faits saillants, des reprises ainsi que lors des résumés et des analyses d’après match.

Ces technologies seront disponibles dans la zone de diffusion désignée du Canadien de Montréal, soit le Québec, les provinces maritimes et l’est de l’Ontario.

Bell affirme que les technologies Vision 5G RDS et TSN 5G View s’étendront à d’autres évènements sportifs, équipes et sites au fil du temps.