L’entraîneur-chef et ses adjoints à l’écart en raison du protocole COVID-19

(New York) Les Rangers doivent se passer de l’entraîneur David Quinn et son personnel mercredi à New York, face aux Flyers de Philadelphie.

Cela est dû aux protocoles de la LNH en lien à la COVID-19

Quinn, Jacques Martin, David Oliver et Greg Brown ne sont pas disponibles.

Martin est parmi les plus âgés des hommes de hockey, à 68 ans.

Les Rangers seront dirigés par Kris Knoblauch, l’entraîneur du Wolf Pack de Hartford, la filiale du club dans la Ligue américaine.

Il sera épaulé par son adjoint Gord Murphy et par le directeur général adjoint du Wolf Pack, Chris Drury.

Knoblauch et Murphy ont déjà été adjoints avec les Flyers.

Le défenseur Adam Fox et l’attaquant Pavel Buchnevich vont réintégrer le club new-yorkais, après avoir passé du temps à l’écart en lien aux protocoles de la pandémie.