PHOTO ELISE AMENDOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Mika Zibanejad a récolté trois buts et trois passes, aidant les Rangers de New York à pulvériser les Flyers de Philadelphie au compte de 9-0.

La Presse Canadienne

Le Suédois a obtenu tous ses points dans la même période (la deuxième), égalant un record de la LNH.

Le 23 décembre 1978, Bryan Trottier a lui aussi cumulé trois buts et trois passes dans une période.

Zibanejad a fini la soirée avec 401 points dans la Ligue nationale.

Pavel Buchnevich a ajouté deux buts et deux mentions d’aide.

Artemi Panarin, Brendan Lemieux, Jacob Trouba et Filip Chytil ont complété pour les Rangers.

Alexis Lafrenière a contribué au dernier but, celui de Chytil.

Alexandar Georgiev a fait 26 arrêts, en route vers son deuxième jeu blanc de la saison.

Les Rangers devaient se passer de l’entraîneur-chef David Quinn et de son personnel, en lien aux protocoles durant la pandémie.

Quinn, Jacques Martin, David Oliver et Greg Brown n’étaient pas disponibles.

Martin est parmi les plus âgés des hommes de hockey, à 68 ans.

Les Rangers étaient dirigés par Kris Knoblauch, l’entraîneur du Wolf Pack de Hartford, la filiale du club dans la Ligue américaine.