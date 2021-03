En huit ans de règne, Marc Bergevin n’a jamais osé échanger un choix de première ronde ou un espoir de premier plan pour du renfort à plus court terme. Il a bien échangé Mikhail Sergachev pour Jonathan Drouin en 2017, mais ce dernier constituait également un choix de première ronde et avait seulement 22 ans lors de la transaction.

Mathias Brunet

La Presse

Compte tenu de ses attentes très élevées envers l’équipe - « We mean business », a-t-il annoncé en janvier, sera-t-il tenté de le faire ces prochaines semaines ?

Le DG du Canadien n’a pas une grande patience depuis le début de la saison. Claude Julien a été le premier entraîneur congédié dans la LNH, en février. Kirk Muller n’a pas été épargné non plus. L’entraîneur des gardiens Stéphane Waite a suivi la semaine suivante.

Bergevin n’est plus en mode réinitialisation. Il n’aurait pas fait de tels changements sinon. Il voudra sans doute donner à cette équipe toutes les chances de percer en séries ce printemps.

Le partenaire de Shea Weber en défense, Ben Chiarot vient de tomber au combat, sans vilain jeu de mots. Il ne reviendra pas au jeu avant la toute fin de la saison régulière, si tout va bien.

Weber connait un passage à vide inquiétant. On ne lui a pas donné 24 minutes d’utilisation depuis le 21 février contre Ottawa. Il est lent en zone défensive et il ne contribue plus beaucoup à l’attaque. Weber a 8 points à ses 24 derniers matchs.

Dominique Ducharme lui a jumelé Joel Edmundson pour affronter les gros attaquants des Jets lundi soir. On a senti Edmundson moins confortable par moments sans son partenaire habituel Jeff Petry, Weber n’a pas disputé un match parfait, mais le CH a tout de même réussi à l’emporter.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Joel Edmundson et Shea Weber

Edmundson et Weber ne forment pas la paire idéale. Aucun des deux n’est maître dans la relance. Edmundson est mobile pour un défenseur de son gabarit, mais ce n’est pas sa première qualité.

On semble trouver Alexander Romanov encore un peu trop vert pour mériter le poste de premier défenseur à gauche à temps plein. Il a bien fait sur la troisième paire avec le surprenant Xavier Ouellet contre les Jets.

Si Bergevin a des aussi grandes ambitions qu’il l’annonce, il devra obtenir du renfort en défense. Et ça ne serait pas servir Jordan Harris, 20 ans, de le placer dans une position délicate quand il aura signé son contrat. Si on ne le fait pas avec Romanov, qui a passé deux ans chez les pros dans la KHL, imaginez Harris…

Le défenseur gaucher des Predators, Mattias Ekholm, serait sur le marché. Nashville est à huit points d’une place en séries éliminatoires, et sera bientôt devancé par Dallas au sixième rang dans la division Centrale et se lancera probablement dans une reconstruction sous peu.

Ekholm, 30 ans, n’est pas un défenseur offensif fluide de la trempe de Roman Josi ou Torey Krug. Mais malgré ses 6 pieds 4 pouces et 215 livres, il n’est pas Chariot ou Edmundson non plus ; moins robuste, plus habile.

Ce vétéran des Predators est capable d’amasser entre 35 et 45 points par saison. Il est à son mieux avec un partenaire plus dynamique, comme P.K. Subban par exemple, mais il peut aussi générer de l’attaque. Il peut jouer en moyenne 23, 24 minutes par rencontre.

Ekholm n’est pas un joueur de location et il ne coûte pas cher. Il lui reste une autre année de contrat après cette saison à un salaire annuel de 3,7 millions.

Le distingué Elliotte Friedman, de Sportsnet, estime sa valeur au prix payé par les Maple Leafs de Toronto pour obtenir Jake Muzzin il y a deux ans : un choix de première ronde et deux espoirs.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Jake Muzzin

Ceux-ci n’étaient pas les meilleurs des Leafs. Le défenseur Sean Durzi, un choix de deuxième ronde en 2018, était néanmoins fort productif dans les rangs juniors au moment de l’échange. Mais il n’avait pas la valeur d’un Rasmus Sandin.

Grundstrom, alors âgé de 21 ans, un choix de deuxième ronde également, venait de connaitre une bonne saison à Frolunda, dans la Ligue d’élite de Suède (SEL).

Les Kings ont repêché le défenseur Tobias Bjornfot au 22e rang en 2019 avec ce choix de première ronde. Grundstrom, 23 ans, un ailier, a 6 points en 25 matchs cette saison à Los Angeles. Durzi, 22 ans, poursuit son apprentissage dans la Ligue américaine.

Si le repêchage avait lieu aujourd’hui, le choix de première ronde du Canadien se situerait au 18e rang. Montréal occupe le 13e rang du classement général de la LNH avec 33 points, un de moins que l’Avalanche du Colorado, mais son taux de victoire le fait reculer d’un rang.

La banque d’espoirs du Canadien est pleine. La relève devant le filet semble assurée avec Cayden Primeau. On retrouve Josh Brook et Cale Fleury du côté droit de la défense et, du côté gauche, Kaiden Guhle, Jordan Harris (qui peut jouer des deux côtés), Mattias Norlinder, Jayden Struble, Gianni Fairbrother et même Otto Leskinen.

Les jeunes au centre se nomment Lukas Vejdemo, Ryan Poehling (trois points à ses deux derniers matchs, solide défensivement), Jan Mysak, Cam Hillis et Jacob Olofsson. L’ailier droit Jesse Ylonen connait un bon début de saison à Laval avec 9 points en 13 matchs. Un autre ailier droit, Cole Caufield, vient de propulser Wisconsin en finale du Big Ten, mardi soir, avec le but égalisateur en fin de troisième et le but gagnant en prolongation. Il a désormais 27 buts en 29 matchs dans la NCAA et 48 points.

C’est un peu plus mince à gauche avec le colosse Luke Tuch, 19 ans, 10 points en 15 matchs à sa première saison à Boston University, mais Sean Farrell fait un malheur avec le Steel de Chicago, dans l’USHL, avec 74 points en seulement 40 matchs.

En bref, il y aura moyen de concocter une offre intéressante pour David Poile, à condition évidemment de ne pas inclure Caufield, Primeau, Harris ou Guhle.

On peut aussi y ajouter un joueur de la LNH, en défense idéalement, pour boucher des trous à Nashville (et aussi alléger sa propre masse salariale), dont l’infirmerie déborde.

Le Canadien ne serait pas seul dans la course, évidemment. Ekholm constitue sans doute le défenseur le plus convoité sur le marché. Toronto, Boston, Winnipeg, Philadelphie et Montréal seraient parmi les clubs intéressés, affirme Friedman.

Mais, facteur important à considérer, la quarantaine obligatoire de deux semaines à laquelle un joueur acquis d’un club américain devrait se soumettre.

Sinon, y a-t-il moyen de sortir le jeune défenseur gaucher Rasmus Dahlin de Buffalo, avec une offre mirobolante qui cette fois inclurait les meilleurs espoirs de l’organisation… et plus ?