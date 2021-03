La première chose qui frappe quand on entre dans ce qui reste du Forum de Montréal, c’est qu’il ne reste plus rien.

Enfin, si, il reste bien quelques reliques disposées çà et là. Dans le couloir de l’entrée Atwater, il y a des photos en noir et blanc sur le mur de gauche, et tout en haut, près des salles de cinéma, il y a aussi quelques photos du bon vieux temps qui sont accrochées. On marche encore quelques mètres, et juste avant l’entrée du cinéma, il y a une boutique, fermée et en désordre, qui contient quelques objets de valeur, dont des casquettes de la dernière soirée de Guy Lafleur avec le Canadien, en 1984. Tout est à vendre et, présume-t-on, tout doit partir.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’entrée du cinéma, où se trouvait jadis la glace mythique.

Mais c’est tout ce qui reste du glorieux passé. Au milieu du hall d’entrée, là où on avait reproduit le cercle des mises en jeu central sur le plancher, avec des rangées de bancs originaux qui avaient été placés en retrait, tout a été arraché.

Il se trouve que des travaux de rénovation sont en cours, et il a été prévu de tout replacer une fois que les rénos seraient terminées.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Quelques sièges du Forum et des souvenirs à l’effigie du Rocket, dont une statue du légendaire Maurice Richard

« Il y a des retards dans le monde de la construction en ce moment, on va reconfigurer cet espace central, mais on ne sait pas quand », explique au bout du fil André Jude, vice-président d’Investissements Forum Canadien inc., la société qui gère le Forum depuis 2005.

Un peu plus loin, et tout autour de la bâtisse, la plupart des locaux sont vides, et il faut chercher bien fort pour trouver des traces de hockey. Mais les affaires sont les affaires, « et nous ne sommes plus un aréna », fait valoir André Jude.

Le Forum au fil du temps PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Des milliers de personnes sont venus rendre hommage à Howie Morenz, dont les funérailles se sont tenues sur la patinoire du Forum, le 11 mars 1937. Le numéro 7 porté par le joueur vedette, emporté par une crise cardiaque alors qu’il est hospitalisé pour une fracture à une jambe subie lors d’un match dans ce même Forum, est le premier à être retiré par le Canadien.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE L’intérieur du Forum de Montréal en 1933

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Le Forum dans les années 1950

PHORO ARCHIVES LA PRESSE En 1968, le Forum est rénové. L’amphithéâtre du Canadien pourra alors accueillir 16 500 spectateurs.

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le nouveau Forum, le 29 octobre 1968, quelques jours avant son inauguration qui aura lieu le 2 novembre. En plus d’augmenter la capacité d’accueil, les rénovations ont permis d’améliorer la visibilité lors des matchs : des colonnes qui empêchaient des milliers de spectateurs de voir la glace en entier ont été retirées.

PHOTO RENÉ PICARD, ARCHIVES LA PRESSE En 1976

PHOTO ROBERT NADON, ARCHIVES LA PRESSE Le tableau indicateur, lors d’un match de demi-finale entre les Flyers et le Canadien, le 14 avril 1973. Le Tricolore remportera cette année-là sa 18e Coupe Stanley. 1 /7













Cette vérité, elle fait mal à tous ceux qui passent devant l’édifice, qui a depuis été repeint tout en noir et qui n’est plus l’ombre de ce qu’il a déjà été. Ce n’est pas exagéré que de dire que ce Forum-là a connu des jours meilleurs, depuis sa création en 1924 jusqu’à sa rénovation en 1968. C’est dur à croire aujourd’hui quand on s’y arrête, mais c’est là, juste là, que le Canadien a remporté 12 de ses 24 Coupes Stanley.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le Canadien a remporté au Forum 12 de ses 24 Coupes Stanley.

Réjean Houle, un attaquant du Canadien lors des spectaculaires années 1970 – il a lui-même bu dans la Coupe à cinq reprises lors de cette fameuse décennie –, a bien du mal à masquer sa déception quand on lui rappelle la date de fermeture du Forum, le 11 mars 1996.

En fait, c’est surtout l’état actuel du Forum qui le déçoit.

Ça me désole beaucoup de constater ce que le Forum est devenu. L’architecture, ce qu’ils ont fait, c’est affreux ! Le Forum fait partie de notre passé et il n’y a pas beaucoup de notre passé qui est resté là-dedans. Réjean Houle

Houle était le directeur général du Canadien en ce soir du 11 mars 1996 quand les derniers coups de patin ont été entendus sur la vieille glace légendaire, lors d’une victoire de 4-1 sur les Stars de Dallas. Il se souvient très bien de cette soirée, « de la cérémonie avec Maurice et tous les autres », mais il aurait aimé que la magie ne disparaisse jamais.

Les adieux au glorieux amphithéâtre

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Dernier match au Forum, le 11 mars 1996. Le capitaine Pierre Turgeon porte le flambeau.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Les trois légendes Elmer Lach, Maurice Richard et Émile « Butch » Bouchard saluent la foule.





PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE

Guy Lafleur, qui a sauté sur la glace du Forum pour la première fois en 1971, fait un dernier tour de piste... 25 ans plus tard.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le célèbre animateur René Lecavalier, qui avait présidé la cérémonie d’inauguration du nouveau Forum en 1968, vient faire ses adieux à l’amphithéâtre. Ken Dryden en arrière-plan.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Andreï Kovalenko entre dans l’histoire en marquant le dernier but sur la glace du Forum. Le Russe déjoue Andy Moog à 13:56 de la deuxième période. Le Canadien l’emportera 4 à 1 contre les Stars.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Dans la chambre du Canadien, après le match, l’entraîneur Mario Tremblay répond aux questions des journalistes sous le regard de Réjean Houle (à gauche, flou). 1 /6











« Regarde ce qu’ils ont fait à Toronto, ajoute-t-il. Il y a une épicerie maintenant dans le vieux Gardens, mais il y a encore une patinoire, et il y a des matchs de hockey mineur qui ont lieu là-bas. On aurait pu faire pareil. »

Sans doute. Mais quand on retourne un peu en arrière avec ceux qui ont vécu la mort du Forum, quand on remonte un peu le fil des évènements, on constate qu’en 1996, le Canadien avait surtout hâte de sortir de là au plus vite. Le Centre Bell (alors Centre Molson) était prêt, et la direction du club n’avait pas trop de temps à perdre avec la nostalgie.

« Je me souviens que l’équipe a mis des objets du Forum aux enchères, comme des bannières de la Coupe Stanley et des bancs, mais on parle de petits lots, rien de trop exhaustif », se rappelle Marc Juteau, le président de Classic Auctions, une firme qui se spécialise dans la vente d’objets sportifs de collection. « Le club aurait pu mettre pas mal plus d’objets aux enchères, mais il n’a pas voulu s’en donner la peine. »

Selon Marc Juteau, ce n’est pas que la demande n’existait pas ; à ce jour, il écoule encore des objets provenant de l’ancien temple du hockey, « souvent des bancs, qui peuvent se vendre jusqu’à 5000 $ quand ils sont signés par un joueur », souligne-t-il. Il se souvient aussi d’un client, qui a naguère payé 500 $ pour une pelle qui avait servi à nettoyer la surface glacée lors des pauses ! « Mais sinon, il ne reste plus rien au Forum, tout a été vendu », précise-t-il.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LAPRESSE Parmi les souvenirs à la mémoire du légendaire amphithéâtre, une gravure représentant le premier Forum – aussi appelé le Forum original de Christin – en 1908

S’il ne reste plus rien, que reste-t-il au juste ? C’est un peu ce qu’aimerait savoir Taika Baillargeon. Directrice adjointe des politiques chez Héritage Montréal, elle avait l’habitude, petite, de fréquenter le domicile du Canadien. Aujourd’hui, elle se désole de voir ce que le Forum, pourtant désigné lieu historique national du Canada en 1997, est devenu.

« C’est sûr que c’est triste, dit-elle. Ce qui reste ne rend pas hommage au grand lieu que le Forum a déjà été. On entre, on consomme et on sort. Personne ne s’y attarde. Il y a des exemples ailleurs dans le monde où on voit que c’est possible qu’un édifice soit rentable tout en conservant une certaine fierté par rapport à son passé, pour que ça puisse demeurer un lieu qui est vivant. »

Des endroits comme le Forum ou le Stade olympique, il faut les préserver et les rafraîchir, sans quoi ils sombrent dans l’oubli. Taika Baillargeon, directrice adjointe des politiques chez Héritage Montréal

Force est de constater que 25 ans plus tard, il ne reste plus qu’une seule chose : les souvenirs. Pour Réjean Houle, ce sont encore ces souvenirs qui importent, tous plus magnifiques les uns que les autres : Henri, Guy, son bon ami Yvon Lambert, qui avait complété une autre remontrée improbable, celle de mai 1979 contre les Bruins de Boston. Un autre de ces matchs que le Canadien ne devait pas gagner, mais finissait toujours par gagner. Parce que c’était le Forum.

Ces improbables succès, comme on le sait, ont fini par donner naissance au mythe des fantômes du Forum. Des fantômes qui avaient l’habitude de souffler sur la rondelle pour qu’elle roule toujours en faveur de l’équipe locale.

« Il y avait quelque chose avec cette place-là, admet Réjean Houle. On pouvait perdre par un but, puis la foule se mettait derrière nous, et ça nous poussait à nous surpasser, et puis on revenait de l’arrière pour gagner le match… Mais l’autre jour, je me suis mis à faire le calcul, et il y avait 10 futurs membres du Temple de la renommée avec le Canadien quand je jouais. Je pense que ça aussi, ça nous a aidés ! »