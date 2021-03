(Denver) Philipp Grubauer a réalisé 27 arrêts, Andre Burakovsky et Nazem Kadri ont tous deux récolté un but et une mention d’aide et l’Avalanche du Colorado a défait les Kings de Los Angeles 4-1, dimanche.

Michael Kelly

The Associated Press

Nathan MacKinnon et Joonas Donskoi ont aussi trouvé le fond du filet dans la victoire.

L’Avalanche a remporté les deux matchs de la série entre les deux équipes.

Les Kings ont accordé moins de 30 tirs dans un 16 match de suite, ce qui leur a permis d’accroître cette séquence record dans l’histoire de l’équipe.

Grubauer se dirigeait vers un autre jeu blanc, mais Kurtis MacDermid a trompé sa vigilance en début de troisième période.

Cal Petersen a bloqué 37 tirs de l’Avalanche devant le filet des Kings.

L’Avalanche a dominé 20-4 dans la colonne des tirs en première période, lors de laquelle Kadri a ouvert la marque.

Les Kings ont mis davantage de pression en deuxième, mais ils n’ont pas été en mesure de déjouer Grubauer.

L’Avalanche a pris les devants 3-0 avec deux buts rapides de Burakovsky et Donskoi en début de troisième période.

MacKinnon a mis fin au débat avec un but dans un filet désert en fin de période.

Le duel devait initialement avoir lieu à 19 heures, mais il a été déplacé en après-midi en raison des prévisions météorologiques qui annonçaient une tempête de neige.