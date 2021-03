Un début de rencontre difficile a encore une fois miné le Canadien, qui n’avait pas l’excuse de la fatigue cette fois-ci.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Sean Monahan a marqué deux buts en première période et les Flames de Calgary ont vaincu la formation montréalaise 3-1, samedi soir au Scotiabank Saddledome.

La rencontre a ressemblé étrangement à celle de jeudi, quand les Flames avaient défait le Tricolore 2-1. Par contre, la troupe de Dominique Ducharme était arrivée à Calgary aux petites heures du matin avant ce match, qui était son deuxième en 22 heures. Cette fois, le Canadien avait bénéficié d’un jour de congé vendredi pour reprendre des forces.

Le résultat a été le même, alors que les visiteurs ont eu de la difficulté à générer de l’attaque en première moitié de rencontre.

Jeff Petry a été l’unique buteur du Canadien (12-8-7). Carey Price a réalisé 33 arrêts.

Mikael Backlund a également touché la cible pour les Flames (13-12-3), qui ont gagné un deuxième match de suite sous les ordres de leur nouvel entraîneur-chef Darryl Sutter. Jacob Markstrom a stoppé 24 tirs.

Les Flames se sont approchés à deux points du Canadien et du quatrième rang dans la section Nord. Le Tricolore a toutefois un match de plus à disputer d’ici la fin de la saison.

Le centre Jake Evans a été laissé de côté par Ducharme au profit d’Artturi Lehkonen.

Phillip Danault a retraité au vestiaire en première période avant de revenir à son poste au début de la deuxième. Nick Suzuki a aussi raté du temps de jeu durant le troisième tiers après une collision avec son coéquipier Corey Perry.

Le Canadien conclura son voyage de six rencontres avec des duels contre les Jets de Winnipeg lundi et mercredi.

Autre faux départ

Les Flames ont vite annoncé leurs couleurs, alors que Chris Tanev et Brett Ritchie ont vite défié Price.

Ils ont ensuite pris les devants à 5 : 38, quand Monahan a profité d’un revirement de Joel Armia derrière son filet pour inscrire son 200e but en carrière dans la LNH.

Les Flames ont complètement dominé la première période et Price a tenté de garder le Canadien dans le coup. Il a frustré Johnny Gaudreau en échappée à mi-chemin du premier vingt.

Price a été impuissant pendant un avantage numérique des Flames, alors que les locaux s’y sont pris à trois reprises avant de le battre à 13 : 56. Monahan a encore une fois été celui qui a complété la séquence.

Gaudreau croyait en avoir rajouté à 3 : 23 du deuxième vingt, mais son but a été refusé puisqu’il avait poussé la rondelle dans l’objectif avec son patin.

Ce n’était que partie remise pour les Flames. Backlund a porté la marque à 3-0 à 7 : 20, au terme d’une montée d’Andrew Mangiapane.

Le Canadien a finalement donné signe de vie lors d’un avantage numérique à mi-chemin du deuxième engagement. Markstrom a toutefois frustré deux fois Jonathan Drouin.

Perry a ensuite atteint le poteau après une belle manœuvre lors d’un deuxième avantage numérique du Tricolore.

C’est finalement alors que les équipes évoluaient à quatre contre quatre que le Canadien s’est inscrit au pointage, à 14 : 20 de la deuxième période. Petry a inscrit son 11e but de la saison grâce à un tir sur réception précis.

Tomas Tatar a obtenu la plus belle occasion de réduire l’écart à un seul but après environ cinq minutes de jeu au dernier tiers. Ritchie l’a toutefois empêché de décocher un tir franc vers un filet ouvert et Markstrom a finalement pu réussir l’arrêt en étirant le bras droit contre la patinoire.

Markstrom a également été alerte à deux reprises devant Brendan Gallagher avant la fin de la partie.

Josh Anderson a battu Markstrom avec 1 : 50 à faire et alors que Price avait été remplacé par un attaquant supplémentaire. Cependant, le but a été refusé puisque Anderson a poussé la rondelle entre les jambières de Markstrom avec son patin.