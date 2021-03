(Edmonton) Connor McDavid a amassé un but et deux mentions d’aide, menant les Oilers d’Edmonton vers une victoire facile de 6-2 contre les Sénateurs d’Ottawa, vendredi soir.

La Presse Canadienne

Les Oilers ont balayé cette série de trois duels contre les Sénateurs et ils montrent une fiche parfaite de 7-0 contre la formation d’Ottawa cette saison.

Leon Draisaitl et Tyler Ennis ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance. Tyson Barrie, Darnell Nurse et Gaetan Haas ont ajouté un but pour les Oilers, qui montrent une fiche de 11-11-0 contre les autres équipes de la section Nord.

Mike Smith a stoppé 23 tirs pour les Oilers, qui ont pris l’exclusivité du deuxième échelon dans la section Nord, à quatre points des Maple Leafs de Toronto.

Thomas Chabot et Brady Tkachuk ont touché la cible pour les Sénateurs, qui présentent un dossier de 5-6-0 à leurs 11 dernières sorties.

À son cinquième match de la saison, Joey Daccord a alloué six buts en 37 lancers et il est toujours à la recherche d’une première victoire en carrière dans la LNH.