Carey Price (31) et Bo Horvat (53) lors du match de lundi soir entre le Canadien et les Canucks à Vancouver.

Le gardien Carey Price aura la tâche de défendre le filet du Canadien de Montréal pour une troisième fois de suite, mercredi soir, face aux Canucks de Vancouver.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

C’est la première fois cette saison que Price obtiendra un troisième départ d’affilée. Il a officiellement accordé seulement trois buts à ses trois dernières sorties.

Price a ainsi vu sa moyenne baisser à 2,69 et son taux d’efficacité grimper à ,903. Il affiche un dossier de 7-4-4 depuis le début de la saison.

Il n’y aura donc pas de changement à la formation du Canadien (11-6-7).

L’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme a toutefois décidé de brasser les cartes à l’attaque. Brendan Gallagher devrait se retrouver à la droite de Tyler Toffoli et Jesperi Kotkaniemi, tandis que Phillip Danault devrait être entouré de Tomas Tatar et Joel Armia. Josh Anderson a été replacé à la droite de Jonathan Drouin et Nick Suzuki.

Le quatrième trio devrait à nouveau être composé de Paul Byron, Jake Evans et Corey Perry.

Le Canadien a récolté au moins un point à ses cinq dernières sorties (2-0-3).

Du côté des Canucks (12-15-2), l’entraîneur-chef Travis Green fera confiance à la même formation qui a défait le Canadien 2-1 en tirs de barrage lundi.

Thatcher Demko obtiendra un quatrième départ de suite devant le filet des Canucks. Ces derniers ont remporté leurs trois derniers matchs.